بالأسماء .. وزراء باقون في مناصبهم

ظهرت ملامح التعديل الوزاري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء حيث غادر عدد كبير من الوزراء مناصبهم في التعديل الوزاري واستمر بعضهم في أداء مهامهم.

حيث استمر الدكتور بدر عبدالعاطي وزيرا للخارجية والمهندس محمود عصمت وزيرا للكهرباء و الدكتور أسامة الأزهري وزيرا للاوقاف والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة بعد دمجها.

كما استمر وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف والمهندس كريم بدوي وزيرا للبترول واحمد كوجك وزيرا للمالية و الفريق كامل الوزير وزيرا للنقل والمستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية ، كما استمر وزير التموين في منصبه.

وشمل التعديل الوزاري تغير عدد من الوزراء منهم الاستثمار والإنتاج الحربي والشباب والثقافة والعدل والتعليم العالي والتخطيط والعمل والشباب والرياضة.