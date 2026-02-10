قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مشاورات بين الرئيس ومدبولي| ملامح تشكيل الحكومة الجديدة.. اعرف الوزراء الباقين والراحلين
فادحة .. الدفاع الروسية تكشف حجم الخسائر الأوكرانية خلال 24 ساعة
نهلة الصعيدي: الأسرة في الإسلام ليست مجرد عقد اجتماعي بل أمانة ومسئولية
14 اسما جديدا .. التعديل الوزاري 2026 بالكامل
شاهد.. لحظة العثور على إبستين جثة هامدة في زنزانته
من الرقابة إلى الاستثمار.. تعرف على محمد فريد المرشح لحقيبة الاستثمارات
وزير الإسكان ومستشار الرئيس يتفقدان مشروع حدائق تلال الفسطاط تمهيدًا للافتتاح الرسمي
النواب يتوافدون انتظارا للجلسة العامة المهمة التي دعت لها أمانة المجلس
لوح بسلاح أبيض.. حبس المتهم بتهديد موظفي حي بولاق الدكرور بتهمة البلطجة
حازم المنوفي: ارتفاع أسعار البيض 7 جنيهات خلال أسبوع وطبق البلدي يقفز أكثر من 25 جنيهًا
هيئة قناة السويس تُبهر العالم في صناعة اليخوت السياحية وتفتح آفاق تعاون عربي مع الأردن | القصة الكاملة
نتنياهو: سأعرض على ترامب مبادئ للتفاوض مع إيران
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

مترو الزمالك يتحول إلى «جاليري» مفتوح.. أول معرض دولي للكاريكاتير داخل محطات المترو

منار عبد العظيم

تحولت محطة صفاء حجازي بالزمالك من مجرد نقطة عبور لآلاف الركاب يوميًا، إلى فضاء فني مفتوح، حيث استوقفت ريشة الكاريكاتير الساخرة ركاب المترو وأضفت لحظات من الدهشة والابتسامة في أول معرض دولي للكاريكاتير يُقام داخل مترو الأنفاق.

 

اختيار غير تقليدي للمعرض يفتح الفرص أمام طلاب الفنون

في تصريحات لبرنامج “صباح الخير يا مصر”، كشف فوزي مرسي، قوميسير المعرض والأمين العام للجمعية المصرية للكاريكاتير، أن اختيار محطة صفاء حجازي جاء بتنسيق دقيق مع وزارة الثقافة، لافتًا إلى قربها من كليات الفنون الجميلة، بهدف تمكين الطلاب من الاحتكاك المباشر بتجارب فنية دولية ومشاهدة أعمال رسامين من مختلف قارات العالم في بيئة مفتوحة تكسر حواجز القاعات المغلقة.

وقال مرسي إن المعرض يعكس رؤية فلسفية جديدة تخرج بالفنون البصرية إلى قلب الحياة اليومية، مؤكدًا أن التفاعل الواسع وغير المتوقع من جمهور المترو يمثل دافعًا لتكرار التجربة في محطات أخرى.

 

توسع دائرة فن الكاريكاتير بين الشباب والجمهور العام

وأضاف قوميسير المعرض أن هناك نية لنقل المعرض إلى محطات مترو أخرى وأماكن عامة إضافية، ضمن خطة طموحة لنشر فن الكاريكاتير بين الشباب وطلاب الفنون، ما يعزز الدور الثقافي والتنويري لهذا الفن، رغم أن المحطة القادمة لم تُحدد بعد.

 

معرض عالمي تحت رعاية وزارة الثقافة

يُقام المعرض تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، ويستمر لمدة أسبوعين، ويضم أكثر من 50 عملًا فنيًا لمبدعين من 35 دولة، احتفاءً بافتتاح المتحف المصري الكبير، ضمن مبادرة «فرحانين بالمتحف الكبير ولسه متاحف مصر كتير».

تميزت الأعمال المشاركة بالمزج بين السخرية الهادفة والتعبير الإنساني، ما يعكس صدى الحدث عالميًا ويبرز دور فن الكاريكاتير في التعبير عن الفرح والاحتفاء بالمناسبات الكبرى.

 

الفنون البصرية تصل إلى الجمهور في الفضاءات العامة

من جانبه، ثمّن مصطفى الشيخ، رئيس الجمعية المصرية للكاريكاتير، دعم وزارة الثقافة، مشيرًا إلى أن الوجود في الفضاءات العامة يوسع دائرة التلقي ويعزز وصول الفنون البصرية إلى جمهور متنوع.

أما فوزي مرسي، فأكد أن الاحتفال بالمتحف الكبير تجاوز كونه فعالية فنية ليصبح حدثًا إنسانيًا، مشددًا على أن الكاريكاتير يتجاوز الإطار الساخر ليصبح أداة نقدية واعية تبسط القضايا المعقدة وتخاطب الوجدان بصدق.

محطة صفاء حجازي محطة صفاء حجازي بالزمالك ريشة الكاريكاتير

المزيد

