احمي بشرتك من الجفاف.. استخدمي زيت جنين القمح

قدمت خبيرة التجميل رشا شلباية عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك ، فوائد و أهمية زيت جنين القمح للبشرة للحفاظ على روقنها و لامعنها.
فوائد زيت جنين القمح للبشرة :-
1- يُحافظ على البشرة ويحميها.
2- يخفف من التعرّق الليلي للبشرة.
3- يُعالج الحكّة.
4- يُقلل من التجاعيد في البشرة.
5-يقلل من الحبوب والبثور في البشرة.
6- يجعل البشرة ناعمة ومشرقة بفضل احتوائه على كمياتٍ كبيرة من فيتامين هـ.
7-ينظف البشرة، ويخلصها من الزيوت الزائدة التي تتسبب ظهور بعض مشاكل البشرة مثل، البثور وحب الشباب.
8- يمنع إغلاق مسام البشرة، وليس كما يعتقد الكثير من الناس أنه يسدّها. يرطب البشرة.
9- يُزيل المكياج. يُعالج جفاف القدمين ويُساعد على ترطيبهما. يُساعد على تجدد البشرة وجعلها أكثر حيويةً وشباباً، وذلك بفضل خصائصه المضادة للأكسدة التي تحفّز إنتاج خلايا البشرة الجديد.
10- يحفّز إنتاج الكولاجين مما يُساهم في شد البشرة وتنعيمها. يُساعد على تسريع شفاء أنسجة البشرة.
- يُقلل من التهابات البشرة لاحتوائه على مادة آلانتوين التي لها خصائص علاجية للبشرة.