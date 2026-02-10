احمي بشرتك من الجفاف.. استخدمي زيت جنين القمح

قدمت خبيرة التجميل رشا شلباية عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك ، فوائد و أهمية زيت جنين القمح للبشرة للحفاظ على روقنها و لامعنها.

فوائد زيت جنين القمح للبشرة :-

1- يُحافظ على البشرة ويحميها.

2- يخفف من التعرّق الليلي للبشرة.

3- يُعالج الحكّة.

4- يُقلل من التجاعيد في البشرة.

5-يقلل من الحبوب والبثور في البشرة.

6- يجعل البشرة ناعمة ومشرقة بفضل احتوائه على كمياتٍ كبيرة من فيتامين هـ.

7-ينظف البشرة، ويخلصها من الزيوت الزائدة التي تتسبب ظهور بعض مشاكل البشرة مثل، البثور وحب الشباب.

8- يمنع إغلاق مسام البشرة، وليس كما يعتقد الكثير من الناس أنه يسدّها. يرطب البشرة.

9- يُزيل المكياج. يُعالج جفاف القدمين ويُساعد على ترطيبهما. يُساعد على تجدد البشرة وجعلها أكثر حيويةً وشباباً، وذلك بفضل خصائصه المضادة للأكسدة التي تحفّز إنتاج خلايا البشرة الجديد.

10- يحفّز إنتاج الكولاجين مما يُساهم في شد البشرة وتنعيمها. يُساعد على تسريع شفاء أنسجة البشرة.

- يُقلل من التهابات البشرة لاحتوائه على مادة آلانتوين التي لها خصائص علاجية للبشرة.