حوادث دامية بالإسماعيلية والدقهلية.. مصرع 4 أشخاص وإصابة 29 آخرين في انقلاب ميكروباص وسيارة ربع نقل
أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الثلاثاء.. فيديو
توم براك: مشاركة سوريا بالتحالف ضد داعش فصل جديد في الأمن الجماعي
الهلال الأحمر المصري يدفع بأكثر من 65 ألف متطوع لمساندة الشعب الفلسطيني..تفاصيل
صور الأقمار الصناعية تفضح نشاط عسكري خفي لـ الدعم السريع داخل إثيوبيا | شاهد
أولوية الحصول لهؤلاء.. الموعد النهائي لتلقى طلبات شقق السكن البديل للإيجار القديم
من بطاقات بوكيمون إلى نجومية برشلونة.. لامين يامال يفتح صندوق ذكريات الطفولة ويتحدث عن حياته بعيدًا عن الشهرة
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026..والشعبة تكشف مفاجأة
السيطرة على حريق هائل بلوكاندة النهر الخالد في وسط القاهرة.. صور
القبض على المتهم بقتل كلب بالمعادى
تخفيضات خاصة للطلبة.. أسعار اشتراك المترو 2026
مزاح يتحول لمشاجرة بالأسلحة البيضاء بالإسكندرية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

فادحة .. الدفاع الروسية تكشف حجم الخسائر الأوكرانية خلال 24 ساعة

محمود نوفل

شنت القوات المسلحة الروسية ، ضربات على البنية التحتية لمطار عسكري ومرافق مجمع الوقود والطاقة والبنية التحية للنقل المستخدمة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية.

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها : وحدات مجموعة قوات "الشمال" كبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 200 عسكريا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت الدفاع الروسية: وحدات مجموعة قوات "الغرب" سيطرت على مواقع أكثر استراتيجية، وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 150 عسكريا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتابعت الوزارة الروسية: وحدات مجموعة قوات "الجنوب" حسنت من مواقعها بطول خط المواجهة، وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت ما يصل إلى 145 عسكريا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ومضت الووارة قائلة : وحدات مجموعة قوات "المركز" كبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 295 عسكريا ودبابات ومدرعة لنقل الجنود من طراز M113 خلال الـ24 ساعة الماضية.

كما أشارت الدفاع الروسية ، إلى أن وحدات مجموعة قوات "الشرق" كبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت ما يصل إلى 420 عسكريا ودبابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وختمت الدفاع الروسية بيانها قائلة: وحدات مجموعة قوات "دنيبر" ألحقت هزائم بالقوات الأوكرانية العاملة في مقاطعة زابوروجيه، وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 35 عسكريا خلال الـ24 ساعة الماضية.

الإيجار القديم

حذف بند الإخلاء نهائيًا| مشروع قانون جديد للإيجار القديم في البرلمان.. التفاصيل

مدبولي

بالأسماء .. تعرف على آخر تطورات التعديل الوزاري

التعديل الوزاري الجديد2026

14 اسما جديدا .. التعديل الوزاري 2026 بالكامل

مدبولي

بالأسماء .. وزراء باقون في مناصبهم

الدواجن

بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

أسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026

المجرم الجنسي إبستين ومعه ترامب

شاهد.. لحظة العثور على إبستين جثة هامدة في زنزانته

المجرم والمدمن على علاقات القاصرات وعمليات الاغتصاب “جيفري إبستين”

كيف وصلت كسوة الكعبة إلى مليادرير القاصرات إبستين؟.. العدل الأمريكية تجيب

الدكتورة جيهان زكي

جيهان زكي.. سيرة ثقافية عابرة للحدود في طريقها إلى وزارة الثقافة

راشفورد

راشفورد بين التألق والغموض.. لماذا أصبح نجم برشلونة خارج الحسابات الواضحة؟

فيتينيا

عرض ضخم من ريال مدريد يهز باريس.. 120 مليون يورو لضم "عقل" سان جيرمان

عين الجمل.. 6 فوائد مذهلة لصحتك العقلية والجسدية

بعد زيادة أسعار السجائر.. رمضان فرصتك الذهبية للإقلاع عن التدخين بدون معاناة

خدر الأطراف أثناء النوم.. عرض عادي أم علامة جلطة؟ الحقيقة التي لا يجب تجاهلها

كنز من الفوائد لـ العرقسوس.. ومضر فى هذه الحالات

حلا شيحة

فخر وسلام.. حلا شيحة تعود من جديد للحديث عن الحجاب

هبة السيسي

معركة جديدة تبدأ.. فنانة شهيرة تعلن بداية جلسات علاجها بالكيماوي

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

