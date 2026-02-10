شنت القوات المسلحة الروسية ، ضربات على البنية التحتية لمطار عسكري ومرافق مجمع الوقود والطاقة والبنية التحية للنقل المستخدمة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية.

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها : وحدات مجموعة قوات "الشمال" كبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 200 عسكريا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت الدفاع الروسية: وحدات مجموعة قوات "الغرب" سيطرت على مواقع أكثر استراتيجية، وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 150 عسكريا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتابعت الوزارة الروسية: وحدات مجموعة قوات "الجنوب" حسنت من مواقعها بطول خط المواجهة، وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت ما يصل إلى 145 عسكريا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ومضت الووارة قائلة : وحدات مجموعة قوات "المركز" كبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 295 عسكريا ودبابات ومدرعة لنقل الجنود من طراز M113 خلال الـ24 ساعة الماضية.

كما أشارت الدفاع الروسية ، إلى أن وحدات مجموعة قوات "الشرق" كبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت ما يصل إلى 420 عسكريا ودبابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وختمت الدفاع الروسية بيانها قائلة: وحدات مجموعة قوات "دنيبر" ألحقت هزائم بالقوات الأوكرانية العاملة في مقاطعة زابوروجيه، وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 35 عسكريا خلال الـ24 ساعة الماضية.