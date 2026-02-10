الكرملين يعلق على دعوة ماكرون للإتحاد الأوروبي لإستئناف الحوار مع روسيا

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين " دميتري بيسكوف ، وجود اتصالات بين موسكو وباريس ، متوقعا عقد جولة جديدة من المفاوضات بشأن أوكرانيا قريبا لكن لا توجد مواعيد محددة حتى الآن.

وحول تصريحات أنقرة بشأن سباق التسلح النووي قال بيسكوف في بيان له: نظام عدم انتشار الأسلحة النووية هو حجر الزاوية للأمن النووي.

وأضاف : الكرملين أخذ بعين الاعتبار تصريحات ماكرون بشأن ضرورة تحسين العلاقات مع روسيا وهذا محط إعجاب موسكو.

وختم بيسكوف بيانه قائلا : الكرملين لم يرَ حتى الآن أي مؤشرات على استعداد باريس لإقامة حوار على أعلى مستوى.

وأكد الرئيس إيمانويل ماكرون، منذ قليل أنه حان الوقت لأوروبا لإيجاد وسيلة اقتراض مشتركة وتحدي هيمنة الدولار.

وذكر ماكرون ، أنه عرض على عدد من زملائه الأوروبيين استئناف الحوار مع روسيا.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقابلات صحفية نشرت اليوم الثلاثاء: يتعين على الاتحاد الأوروبي استحداث وسيلة للاقتراض المشترك، من خلال سندات باليورو على سبيل المثال، لأن ذلك سيساعد في تحدي هيمنة الدولار.

وذكر ماكرون: "الاتحاد الأوروبي أقل مديونية مقارنة بالولايات المتحدة والصين.

وختم تصريحاته قائلا: في ظل سباق الاستثمار التكنولوجي، عدم الاستفادة من هذه القدرة على الاقتراض يعد خطأ فادحا".