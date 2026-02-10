مانشستر يونايتد يضع تونالي على قائمة أهدافه لتعويض رحيل كاسيميرو

حدد نادي مانشستر يونايتد، هدفه الأول لتعويض رحيل البرازيلي كاسيميرو ، من خط وسط الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأعلن مانشستر يونايتد ، رسميًا رحيل كاسيميرو بنهاية الموسم الحالي بعد انتهاء عقده، ما دفع الإدارة للبحث عن لاعب قادر على سد الفراغ في وسط الملعب.

مانشستر يونايتد يضع تونالي هدفًا أول لتعويض رحيل كاسيميرو

وكشفت تقارير صحفية، أبرزها صحيفة "ديلي ميل"، أن إدارة الشياطين الحمر وضعت اللاعب الإيطالي ساندرو تونالي كخيار أول لتدعيم خط الوسط في الموسم المقبل.

ويُنظر إلى تونالي باعتباره إضافة قوية نظرًا لمستواه المميز مع نيوكاسل خلال المواسم الماضية.

ويأمل مانشستر يونايتد في إتمام الصفقة، لكن نيوكاسل أشار إلى أنه لن يفرط في لاعب الوسط إلا مقابل 115 مليون يورو على الأقل، لضمان تحقيق أرباح مالية كبيرة من بيعه.

يُذكر أن مانشستر يونايتد يحتل حاليًا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 44 نقطة، ويسعى لضمان مقعده في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.