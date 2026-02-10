قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

كنز من الفوائد لـ العرقسوس.. ومضر فى هذه الحالات

رنا عصمت

يعتبر شراب العرقسوس واحداً من أهم المشروبات الشعبية في شهر رمضان، حيث يتميز هذا المشروب بالعديد من الفوائد الصحية، إلا أنه يحذر من الإكثار من تناوله في بعض الحالات.

لذا نقدم لك فى هذا التقرير فوائد العرقسوس في رمضان، ومحاذير وأضرار العرقسوس فى رمضان وفقا لموقع هيلثى..

اضرار العرقسوس..

 

1- غالبا لا تظهر تلك الأعراض إلا فى حالة الافراط فى تناوله بكثرة ويسبب الاتي:

2- اضطرابات الكلى.

3- عدم انتظام الدورة الشهرية للسيدات.

4- الإفراط فى تناول العرقسوس خلال الحمل قد يسبب مشال قد تصل إلى حد الاجهاض أو الولادة المبكرة.

5-ارتفاع ضغط الدم، لذلك على مرضي الضغط الانتباه جيدا عند تناوله.

ملخوظة:يقلل تناول العرقسوس من الرغبة الجنسية لدي الرجال عند تناوله بكثرة لأنه يقلل من مستوى هرمون التستوسترون.

فوائد العرقسوس..

فوائد العرقسوس للتخلص من تكيسات المبايض :

تعتبر تكيسات المبايض من اخطر المشاكل التى تواجه النساء والتى تتسبب فى تاخر الحمل والانجاب فيعتبر العرقسوةس منظم للهرمونات التى تزيد من الخصوبة لدى النساء مثل هرمون الاستروجين وتعمل عشبة العرقسوس على تنظيم التبويض وتعمل على التخلص من هرمونه التستستيرون وبالتالى اعطاء فرصة اكبر للحمل والانجاب .

فوائد العرقسوس فى التخلص من السموم :

يعمل العرقسوس كمنقى طبيعى للجسم من السموم الضارة والتى قد تصيب الدم وبعض الاعضاء مثل القولون وتعمل مضادات الاكسدة التى يحتوى عليها العرقسوس على حماية الجسم من البكتريا والسموم الضارة وبالتالى التخلص من الامراض

فوائد العرقسوس للاكتئاب :

تعمل عشبة العرقسوس كاحد اهم المهدئات الطبيعية وخاصة للنساء التى تعانى من الاكتئاب بعد انقطاع الدورة الشهرية اى عقب الوصول لسن الياس ويعتبر العرقسوس محتوى كبير جدا للعديد من المعادن التى تساعد فى التخلص من الارق والاكتئاب

فوائد العرقسوس للضغط ؛:

قثد اثبت الاطباء مدى خطورة العرقسوس على الافراد اغلذين يعانون من ضغط الدم المرتفع حيث ان العرقسوس يؤدى الى العديد من المشاكل للاشخاص الذين يعانون من ضغط الدم الم رتفع حيث ان العرقسوس يقوم برفع ضغط الدم فينصح اذا كنت تعانى من ضغط الدم المرتفعه ان تستشير طبيبك الخاص قبل اقدامك على تناول العرقسوس .

فوائد العرقسوس للطبخ :

يمكن لسيدات المنزل ان يستخدمون عشبة العرقسوس فى الطهى حيث انه يمكن استخدامه فى المعجنات وايضا تستخدمه الشركات المنتجه للسجائر فى انتاج التبغ وصنع السجائر ولعشبة العرقسوس نكهتها الخاصة بها .

فوائد العرقسوس للقلب والاوعية الدموية :

يعتبر العرقسوس غنى جدا بمضادات الاكسدة والتى تقوم بدورها فى التخلص من مشاكل القلب وتقوم بتوسيع الاوعية الدموية وتقوم عشبة العرقسوس وخاصة الجذور بالتخلص من مشاكل الاوعية الدموية حيث تقلل من نسبة الجلوكوز والتخلص من الدهون الزائدة ويعتبر العرقسوس مناسب جدا لمرضى السكرى .

فوائد العرقسوس للاعصاب :

يقوم العرقسوس هذا النبات الطبيعى على التخلص من الامراض العصبية التى قد تصيب الجسم وعلى راس تلك الامراض الشلل حيث ان العرقسوس يعمل على التقليل من اعراض الشلل ووقف تالحالة ومنعها من التدهور .

فوائد العرقسوس للفم :

يعمل العرقسوس على التخلص من مشاكل الفم المختلفة وعلى راسهال تسوس الاسنان والتهابات اللثة والتى تتسبب فى الكثير من الالام الاتى لا يمكن تحملها ويستخدم العرقسوس فى صناعة اهم انواع معجون الاسنان ومراهم الفم .

 

كنز من الفوائد لـ العرقسوسومضر فى هذه الحالات العرقسوس اضرار العرقسوس فوائد العرقسوس

عين الجمل.. 6 فوائد مذهلة لصحتك العقلية والجسدية

بعد زيادة أسعار السجائر.. رمضان فرصتك الذهبية للإقلاع عن التدخين بدون معاناة

خدر الأطراف أثناء النوم.. عرض عادي أم علامة جلطة؟ الحقيقة التي لا يجب تجاهلها

كنز من الفوائد لـ العرقسوس.. ومضر فى هذه الحالات

