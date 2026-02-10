تخفيضات خاصة للطلبة.. أسعار اشتراك المترو 2026

مع بداية الدراسة وبدء الترم الثاني ، يبحث الكثير عن طريقة استخراج اشتراك المترو للطلاب ، وكذلك أسعار اشتراكات المترو التي تبدأ من شهر وحتى عام كامل وبأسعار مختلفة، وكذلك أسعار خاصة لكبار السن .

أسعار اشتراكات المترو الخاصة بالطلبة

تصل نسبة التخفيض على اشتراكات الطلبة أكثر من 90 % .

- 150جنيهاً لمرحلة واحدة.

- 200 جنيه لمرحلتين .

- 250 جنيهاً لثلاث أو أربع مراحل.

- 300 جنيه لـ 5 أو 6 مراحل.

اشتراك الطلبة لمدة 3 أشهر فقط ويشمل الاشتراك الركوب 90 يوما بعدد 180 رحلة.

طريقة استخراج اشتراك المترو

1. التوجه إلى أقرب مكتب إشتراكات من المكاتب المتاحه بمحطات المترو المختلفه.

2. شراء الإستمارة المناسبة للإشتراك طبقاً للوظيفة و ملئ الإستمارة بالبيانات المطلوبه ( مثل محطة القيام والوصول والأسم والوظيفة ) مع وضع عدد 2 صورة شخصيه 4x6 علي الإستمارة.

3. ختم الإستمارة من جهة العمل التابع لها (الجيش - الشرطة - ذوي الإحتياجات الخاصة... إلخ )

4. تقديم الإستمارة إلي مكتب الإشتراكات مرفق به صورة بطاقة الرقم القومي أو صورة شهادة الميلاد الكمبيوتر لمن دون 16عام ، تقديم صورة من الكارنية (مثل ذوي الإحتياجات الخاصة والشرطة .... الخ).

5. إشتراكات الجمهور يتم إستخراجها بدون ختم.



استخراج اشتراك المترو للطلبة



• يتم شراء إستمارة طلبه ووضع عدد 2 صورة شخصيه 4x6 .

• تختم الصورة الأولى نص على الصورة ونصف على الأستمارة ، وتختم الصورة الثانية من الخلف تعتمد الإستمارة وتختم بشعار الجمهورية من شئون الطلاب.

• يرفق باللإستمارة صورة بطاقة الرقم القومى أو شهادة ميلاد الطالب .

• يرفق باللإستمارة صورة إيصال المصاريف أول صورة كارنية السنه الدراسية الحالية أو السابقة

• يكتب رقم موبايل الطالب أو ولى أمره على الأستمارة للضرورة.

• يستخرج الإشتراك من مقر إقامة الطالب إلى مقر دراستة فقط .

7. يستخدم الإشتراك لحاملة فقط حتى لا تعرض نفسك لغرامة مالية.

أسعار اشتراك المترو لمدة شهر

أسعار اشتراك المترو لمدة 3 شهور

أسعار اشتراك المترو لمدة سنة

أسعار اشتراك المترو لكبار السن