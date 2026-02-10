قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خدمات

تخفيضات خاصة للطلبة.. أسعار اشتراك المترو 2026

رشا عوني

مع بداية الدراسة وبدء الترم الثاني ، يبحث الكثير عن طريقة استخراج اشتراك المترو للطلاب، وكذلك أسعار اشتراكات المترو التي تبدأ من شهر وحتى عام كامل وبأسعار مختلفة، وكذلك أسعار خاصة لكبار السن .

أسعار اشتراكات المترو الخاصة بالطلبة

تصل نسبة التخفيض على اشتراكات الطلبة أكثر من 90 % .

-  150جنيهاً لمرحلة واحدة.

- 200 جنيه لمرحلتين .

- 250 جنيهاً لثلاث أو أربع مراحل.

- 300 جنيه لـ 5 أو 6 مراحل.

اشتراك الطلبة لمدة 3 أشهر فقط  ويشمل الاشتراك الركوب 90 يوما بعدد 180 رحلة.

أسعار اشتراكات المترو 2026 للطلاب.. تعرف على الأوراق المطلوبة وقيمة التخفيضات - بوابة الأهرام بيزنس

طريقة استخراج اشتراك المترو

 

1. التوجه إلى أقرب مكتب إشتراكات من المكاتب المتاحه بمحطات المترو المختلفه.
2. شراء الإستمارة المناسبة للإشتراك طبقاً للوظيفة و ملئ الإستمارة بالبيانات المطلوبه ( مثل محطة القيام والوصول والأسم والوظيفة ) مع وضع عدد 2 صورة شخصيه 4x6 علي الإستمارة.
3. ختم الإستمارة من جهة العمل التابع لها (الجيش - الشرطة - ذوي الإحتياجات الخاصة... إلخ )
4. تقديم الإستمارة إلي مكتب الإشتراكات مرفق به صورة بطاقة الرقم القومي أو صورة شهادة الميلاد الكمبيوتر لمن دون 16عام ، تقديم صورة من الكارنية (مثل ذوي الإحتياجات الخاصة والشرطة .... الخ).
5. إشتراكات الجمهور يتم إستخراجها بدون ختم.

سعر اشتراك المترو للطلبة 2025 .. تخفيض يصل إلى 90%


استخراج اشتراك المترو للطلبة


• يتم شراء إستمارة طلبه ووضع عدد 2 صورة شخصيه 4x6 .
• تختم الصورة الأولى نص على الصورة ونصف على الأستمارة ، وتختم الصورة الثانية من الخلف تعتمد الإستمارة وتختم بشعار الجمهورية من شئون الطلاب.
• يرفق باللإستمارة صورة بطاقة الرقم القومى أو شهادة ميلاد الطالب .
• يرفق باللإستمارة صورة إيصال المصاريف أول صورة كارنية السنه الدراسية الحالية أو السابقة 
• يكتب رقم موبايل الطالب أو ولى أمره على الأستمارة للضرورة.
• يستخرج الإشتراك من مقر إقامة الطالب إلى مقر دراستة فقط .
7. يستخدم الإشتراك لحاملة فقط حتى لا تعرض نفسك لغرامة مالية.

أسعار اشتراك المترو لمدة شهر

أسعار اشتراك المترو لمدة 3 شهور

أسعار اشتراك المترو لمدة سنة

أسعار اشتراك المترو لكبار السن 

اسعار اشتراكات المترو طريقة استخراج اشتراك المترو موعيد عمل المترو في رمضان سعر اشتراك المترو للطلبة اسعار اشتراك المترو2026

