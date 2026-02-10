قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحقيقات وملفات

حوادث دامية بالإسماعيلية والدقهلية.. مصرع 4 أشخاص وإصابة 29 آخرين في انقلاب ميكروباص وسيارة ربع نقل

قسم المحافظات

لقي عدد من الأشخاص مصرعهم وأُصيب آخرون في حادثتين مروعتين وقعتا اليوم في محافظتي الإسماعيلية والدقهلية

محافظة الإسماعيلية 

لقى شخص مصرعه وأصيب 25 آخرون بإصابات مختلفة، ما بين كدمات وسحجات وجروح وكسور، نتيجة انقلاب ميكروباص على وصلة أم قمر على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى، تم نقل المصابين إلى مستشفيات العاشر من رمضان بالشرقية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، كما دفع مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية برئاسة الدكتور محمد طنطاوى مدير مرفق الإسعاف بـ20 سيارة إسعاف لنقل وإسعاف المصابين إلى المستشفيات المختلفة.

أسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 25 آخرين بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وجروح وكسور نتيجة الحادث، تم نقل المتوفى والمصابين إلى مستشفيات العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

وجارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وسؤال المصابين والتصريح بدفن جثمان المتوفى.

محافظة الدقهلية

لقى 3 عمال مصرعهم وأصيب 4 آخرين اثر وقوع حادث  على السنبلاوين طريق ميت غمر بمحافظة الدقهلية حيث انقلبت سيارة ربع نقل  محملة بعمال فى مصرف.

حيث تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بمصرف على طريق السنبلاوين -ميت غمر أمام كفر يوسف حيث اسفر عن مصرع ثلاثة وإصابة آخرين.

انتقل ضباط المباحث و6سيارات اسعاف الى مكان الواقعه وتبين مصرع ثلاثة عمال وإصابة أربعة آخرين.

تم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى السنبلاوين وتحرر محضرا  بالواقعة وجار إخطار النيابة العامة.

أسماء المصابين 

حصل "صدى البلد على  أسماء المتوفين والمصابين فى حادث انقلاب  سيارة ربع نقل بمصرف على طريق السنبلاوين -ميت غمر 
حيث لقى  كلا من أحمد مصطفى كامل عبد الغفار 45 عاما  مقيم  كفر الروك السنبلاوين و إبراهيم مصطفى النبوى 39 عاما و إيهاب عبد الكريم تقى الدين 33 عاما  مصرعهم  وجميعهم مقيمى كفر الروك بالسنبلاوين.

وأصيب كل من شوقى عبد اللطيف أحمد أحمد 47 عاما مقيم كفر الروك  بما بعد الارتجاج وكدمات وأصيب بما بعد الارتجاج ؛أحمد عبد القادر مأمون رمضان 41 عاما وأصيب بكدمات وجروح متفرقة بالجسم، منى أشرف عبد الموجود عبد الخالق 18 عاما مقيمة  كفر الروك السنبلاوين كسر بالذراع الايسر وايمان أشرف عبد الموجود عبد الخالق 17 عاما وأصيبت  بما بعد الارتجاج.وجميعهم مقيمى أيضا كفر الروك.


 

محافظة الإسماعيلية الدقهلية إصابات سيارة إسعاف

قبل رمضان.. طريقة عمل سندوتشات سحور مشبعة في 10 دقائق تشبع ولا تعطّش

محافظ الشرقية يفتتح معرض أهلا رمضان بشارع البحر بمدينة كفر صقر

محافظ الشرقية
طريقة تحضير تورتيلا باللحم المفروم وجبنة فيتا بالثوم

تورتيلا باللحم المفروم وجبنة فيتا بالثوم ..
طريقة عمل الكفتة المشوية في الفرن بدون ما تنشف… طرية وطعمها زي المحلات

طريقة عمل الكفتة المشوية في الفرن بدون ما تنشف
