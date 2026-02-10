بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

بعد ارتفاعات كبيرة طالت أسعار الدواجن خلال الأسبوع الماضي ، إلا أنها انخفضت بشكل تدريجي اليوم وأمس ليصل سعر الكيلو بالمزرعة ل 85 جنيها بعد أن كان 95 جنيها.



ويقدم موقع "صدى البلد" خدمات لمتابعيها يوميا ومن أهمها أسعار الدواجن والبيض، والتي أصبحت مصدرا لاهتمام المواطنين بعدما شهدت ارتفاعات وانخفاضات خلال الآونة الأخيرة.

أسعار الدواجن اليوم

وانخفضت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة إلى للانخفاض ووصل سعر الكيلو إلي 85 جنيها بالمزرعة بعدما وصل إلى 95 جنيها منذ أيام ، أى انخفضت 10 جنيها وتصل للمستهلك بسعر 97 جنيها، كما ارتفعت أسعار الدواجن الأمهات عند حوالى 65 جنيها للكيلو وتصل للمستهلك بسعر 80 جنيها.

كما انخفض سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" لتصل إلى 105 جنيه بعدما كان سعرها 115 جنيهات وتصل للمستهلك 116 جنيهًا.

كذلك انخفض سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 120 جنيهات وتصل للمستهلك بسعر 130 جنيهًا.

سعر كيلو البانيه

كما انخفض سعر كيلو البانيه بالتبعية اليوم من 230 لـ 220 جنيه في بعض المحلات.

سعر الأوراك من 90 لـ 110 جنيهًا.

وكيلو الأجنحة يتراوح بين 70 و 80 جنيها.

سعر زوج الحمام 190 جنيهًا.



أسعار البيض

وتصل سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 110 جملة لتصل للمستهلك بسعر 125 جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 120 جنيها.

كما استقرت سعر كرتونة البيض الأبيض 110 جنيهات جملة لتباع للمستهلك بنحو 125 جنيهًا.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 135 جنيها جملة وللمستهلك بنحو 150 جنيها



أسعار الكتاكيت اليوم



سعر الكتكوت الأبيض "شركات": بين 25 و03 جنيها.

الكتكوت "ساسو": 8 جنيهات.

الكتكوت البلدي الحر: بين 5 و6 جنيهات.

كتكوت فيومي 9 جنيهات

بط مسكوفي 25 جنيهاً

بط مولر 25 جنيهاً

بط بيور 20 جنيهاً

سمان عمر أسبوعين 8 جنيهات



وأكد الاتحاد العام لمنتجي الدواجن إن حجم الإنتاج اليومي من الدجاج - وبيض مائدة ( مرتفعه لدرجه تكفي الاستهلاك اليومي مع فائض الإنتاج .

وأوضح الاتحاد أن أسعار منتجات الدواجن تخضع لآلية العرض والطلب، وارتفاع السعر خلال الأسبوع الحالي الي ٨٥ جنيه للكيلو وهو سعر طبيعي نتيجة للزيادة العالية في الطلب بسبب قيام كثير من الأسر المصرية وبعض المطاعم وفاعلي الخير القائمين علي موائد الرحمن بتخزين كميات كبيرة من منتجات الدواجن استعداد لشهر رمضان الكريم ،

وأشار الاتحاد إلى ان فتره زيادة الطلب المؤقتة وارتفاع السعر ستنقضي في بداية شهر رمضان ويعود الاستهلاك لطبيعته .

ويؤكد الاتحاد العام لمنتجي الدواجن للسادة المربين ان الدولة تعطي اهتمام للمنتجين للعمل علي زيادة الإنتاج والمحافظة عليهم، وتقدر مساهمة قطاع الدواجن في الاقتصاد المصري بإيجابيه، لذا نرجو من السادة المنتجين الاستمرار في دخول دورات جديدة والمحافظة على مستوى الإنتاج .



ومع توفر منتجات الدواجن بصوره كافيه للمستهلك لن يكون هناك أي داعي للاستيراد نظرا لتوافر المنتجات وانخفاض الأسعار في بداية شهر رمضان.



ويؤكد الاتحاد العام لمنتجي الدواجن ان جميع منتجات الدواجن من الدجاج - وبيض مائدة ستظل متوفرة خلال شهر رمضان الكريم الكر ولن يحدث عجز ر في في . حجم الإنتاج.