قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026
ترقب إقليمي وتحذيرات دولية.. هل تشتعل مواجهة كبرى بين إسرائيل وإيران؟
قنبلة موقوتة في الأهلي.. سهام صالح تكشف حقيقة العرض الأمريكي لإمام عاشور
بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع
لم يثبت نسب الطفل.. تفاصيل مؤلمة في واقعة التعدي على فتاة المنوفية
بقوة 197 حصانًا.. مواصفات سوإيست S09 الصينية
السكة الحديد: إتاحة حجز الخدمة الجديدة بعربات مختلطة بين (القاهرة/ أسوان) والعكس من شبابيك التذاكر
وفقا لآخر التحديثات.. سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 10-2-2026
مسئول بالبيت الأبيض: ترامب يعارض ضم إسرائيل للضفة الغربية
دعاء الفجر يوم 22 شعبان.. كلمات تفتح أبواب المغفرة ابدأ بها يومك
أتوبيس البساتين.. واقعة تحرش تهز الرأي العام وتكشف ضحايا أخريات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

الدواجن
الدواجن
شيماء مجدي

بعد ارتفاعات كبيرة طالت أسعار الدواجن خلال الأسبوع الماضي ، إلا أنها انخفضت بشكل تدريجي اليوم وأمس ليصل سعر الكيلو بالمزرعة ل 85 جنيها بعد أن كان 95 جنيها.


ويقدم موقع "صدى البلد" خدمات لمتابعيها يوميا ومن أهمها أسعار الدواجن والبيض، والتي أصبحت مصدرا لاهتمام المواطنين بعدما شهدت ارتفاعات وانخفاضات خلال الآونة الأخيرة.

أسعار الدواجن اليوم  

وانخفضت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة  إلى للانخفاض ووصل سعر الكيلو إلي 85 جنيها بالمزرعة بعدما وصل إلى 95 جنيها منذ أيام ، أى انخفضت  10  جنيها وتصل  للمستهلك بسعر 97 جنيها، كما ارتفعت أسعار الدواجن الأمهات عند حوالى 65 جنيها للكيلو  وتصل للمستهلك بسعر 80 جنيها.

كما انخفض سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء"  لتصل إلى 105 جنيه بعدما كان سعرها 115 جنيهات  وتصل للمستهلك 116  جنيهًا.

كذلك انخفض سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 120 جنيهات وتصل للمستهلك بسعر  130 جنيهًا.

سعر كيلو البانيه

كما انخفض سعر كيلو البانيه بالتبعية اليوم من  230 لـ 220 جنيه في بعض المحلات.
سعر الأوراك من 90 لـ 110  جنيهًا.
وكيلو الأجنحة يتراوح بين 70 و 80 جنيها.
سعر زوج الحمام 190 جنيهًا.


أسعار البيض

وتصل سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 110 جملة لتصل للمستهلك بسعر 125 جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 120 جنيها.
كما استقرت  سعر كرتونة البيض الأبيض 110 جنيهات جملة لتباع للمستهلك بنحو 125   جنيهًا.
كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 135 جنيها جملة وللمستهلك بنحو 150 جنيها
 

أسعار الكتاكيت اليوم


سعر  الكتكوت الأبيض "شركات": بين 25 و03 جنيها.
الكتكوت "ساسو": 8 جنيهات.
الكتكوت البلدي الحر: بين 5 و6 جنيهات.
كتكوت فيومي 9 جنيهات
بط مسكوفي 25 جنيهاً
بط مولر  25 جنيهاً
بط بيور  20 جنيهاً
سمان عمر أسبوعين 8 جنيهات


وأكد الاتحاد العام لمنتجي الدواجن إن حجم الإنتاج اليومي من الدجاج - وبيض مائدة ( مرتفعه لدرجه تكفي الاستهلاك اليومي مع فائض الإنتاج .

وأوضح الاتحاد أن أسعار منتجات الدواجن تخضع لآلية العرض والطلب، وارتفاع السعر خلال الأسبوع الحالي الي ٨٥ جنيه للكيلو وهو سعر طبيعي نتيجة للزيادة العالية في الطلب بسبب قيام كثير من الأسر المصرية وبعض المطاعم وفاعلي الخير القائمين علي موائد الرحمن بتخزين كميات كبيرة من منتجات الدواجن استعداد لشهر رمضان الكريم ،

وأشار الاتحاد إلى ان فتره زيادة الطلب المؤقتة وارتفاع السعر ستنقضي في بداية شهر رمضان ويعود الاستهلاك لطبيعته .
ويؤكد الاتحاد العام لمنتجي الدواجن للسادة المربين ان الدولة تعطي اهتمام للمنتجين للعمل علي زيادة الإنتاج والمحافظة عليهم، وتقدر مساهمة قطاع الدواجن في الاقتصاد المصري بإيجابيه، لذا نرجو من السادة المنتجين الاستمرار في دخول دورات جديدة والمحافظة على مستوى الإنتاج .


ومع توفر منتجات الدواجن بصوره كافيه للمستهلك لن يكون هناك أي داعي للاستيراد نظرا لتوافر المنتجات وانخفاض الأسعار في بداية شهر رمضان.


ويؤكد الاتحاد العام لمنتجي الدواجن ان جميع منتجات الدواجن من الدجاج - وبيض مائدة ستظل متوفرة خلال شهر رمضان الكريم الكر ولن يحدث عجز ر في في . حجم الإنتاج. 

أسعار الدواجن البيض الدواجن الدواجن البيضاء الدواجن الساسو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إنستاباي

بعد سحب 82 ألف جنيه من حساب شاب في دقائق.. تحذير عاجل من إنستاباي

الإيجار القديم

وداعا الوحدات البديلة.. ماذا يحدث للمستأجر بمشروع القانون الجديد للايجار القديم؟

التعديل الوزاري الجديد.. ملامح قائمة الراحلين وجلسة طارئة للبرلمان غدًا

التعديل الوزاري الجديد.. ملامح قائمة الراحلين وجلسة طارئة للبرلمان غدًا

الإيجار القديم

من الإخلاء التدريجي إلى إلغاء المدد .. الإيجار القديم أمام اختبار برلماني جديد

سعر الدواجن

خفض أسعار الدواجن بقرار حكومي قبل رمضان.. بكم الكيلو الآن؟

أسعار السجائر

زيادة أسعار السجائر كليوبترا وبوكس رسميًا بقرار من الشرقية للدخان.. إليك القائمة الجديدة

احمد موسى

احمد موسى يكشف تفاصيل جديدة عن التعديل الوزاري

طقس

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة.. ماذا يحدث؟

ترشيحاتنا

جهود متنوعة

توفير لانشات إسعاف نهري لخدمة مواطنى أسوان والأفواج السياحية

شوارع كفر الشيخ

تكثيف أعمال النظافة الليلية ورفع المخلفات بحي شرق كفر الشيخ.. صور

محافظة دمياط

تعاون بين محافظة دمياط وجامعة حورس لتنفيذ عدد من البرامج التدريبية

بالصور

رجيم الماء.. موضة سريعة لإنقاص الوزن أم خطر صامت يهدد صحتك؟

رجيم الماء.. موضة سريعة لإنقاص الوزن أم خطر صامت يهدد صحتك؟
رجيم الماء.. موضة سريعة لإنقاص الوزن أم خطر صامت يهدد صحتك؟
رجيم الماء.. موضة سريعة لإنقاص الوزن أم خطر صامت يهدد صحتك؟

طريقة عمل رول الفراخ.. وصفة سهلة بطعم المطاعم وخطوات مضمونة

طريقة عمل رول الفراخ
طريقة عمل رول الفراخ
طريقة عمل رول الفراخ

طريقة تخزين الحواوشي لرمضان .. خطوات مضمونة لطعم طازة وسلامة صحية

طريقة تخزين الحواوشي لرمضان.. خطوات مضمونة لطعم طازة وسلامة صحية
طريقة تخزين الحواوشي لرمضان.. خطوات مضمونة لطعم طازة وسلامة صحية
طريقة تخزين الحواوشي لرمضان.. خطوات مضمونة لطعم طازة وسلامة صحية

رمضان 2026 .. صور جديدة من كواليس مسلسل على قد الحب

شريف سلامة
شريف سلامة
شريف سلامة

فيديو

الذكاء المهني

تريند الذكاء المهني يكتسح السوشيال ميديا

وزير الدفاع يلتقى نظيره التونسي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يناقش المستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية مع نظيره التونسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

المزيد