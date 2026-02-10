قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل مشاهدة المسلسلات في رمضان تفسد الصوم؟.. المفتي السابق يحذر
سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء
مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 10 - 2 - 2026 والقنوات الناقلة
الوزير: مشروع القطار الكهربائي السريع سيغير مفهوم النقل في مصر
زيارة واشنطن.. خبير: نتنياهو يضغط على ترامب لوقف المسار الدبلوماسي مع إيران
هدد بعرقلة افتتاحه.. ترامب يطالب كندا بنصف ملكية جسر "جوردي هاو"
تلقيت وحيا من الله.. تركي يزعم أنه المهدي المنتظر في الجامع الأموي
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026
ترقب إقليمي وتحذيرات دولية.. هل تشتعل مواجهة كبرى بين إسرائيل وإيران؟
قنبلة موقوتة في الأهلي.. سهام صالح تكشف حقيقة العرض الأمريكي لإمام عاشور
بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

هدد بعرقلة افتتاحه.. ترامب يطالب كندا بنصف ملكية جسر "جوردي هاو"

دونالد ترامب
دونالد ترامب
هاجر رزق

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين بعرقلة افتتاح جسر جديد شيدته كندا فوق نهر ديترويت، مطالبا بتنازل كندا عن نصف ملكية الجسر على الأقل ومطالب أخرى غير محددة.

وقال ترامب في منشور مطول على وسائل التواصل الاجتماعي: "سنبدأ المفاوضات فورا. مع كل ما قدمناه لهم، يجب أن نمتلك، ربما، نصف هذا الأصل على الأقل"، مشتكيا من أن الولايات المتحدة لن تحصل على شيء من الجسر، ومن أن كندا لم تستخدم الصلب الأمريكي في بنائه.

ويعد جسر "جوردي هاو" الدولي، الذي سمي تيمنا بنجم هوكي كندي لعب لفريق "ديترويت ريد وينجز" لمدة 25 موسما، من المشاريع المنتظر افتتاحها في أوائل عام 2026 وفقا لموقعه الرسمي.

وكان حاكم ميشيجان السابق ريك سنايدر (جمهوري) قد تفاوض على المشروع، فيما تكفلت الحكومة الكندية بكامل نفقاته للمساعدة في تخفيف الازدحام المروري على "جسر أمباسادور" ونفق "ديترويت-ويندسور" الحاليين، مع استمرار العمل فيه منذ عام 2018.

يأتي تهديد ترامب في وقت تشهد فيه العلاقات الأمريكية الكندية تدهورا متزايدا خلال ولايته الثانية. فمع اقتراب موعد مراجعة اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا هذا العام، يتبنى ترامب موقفا متشددا شمل التهديد بفرض تعريفات جمركية جديدة.

دونالد ترامب جسر كندا نهر ديترويت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إنستاباي

بعد سحب 82 ألف جنيه من حساب شاب في دقائق.. تحذير عاجل من إنستاباي

الإيجار القديم

وداعا الوحدات البديلة.. ماذا يحدث للمستأجر بمشروع القانون الجديد للايجار القديم؟

الإيجار القديم

من الإخلاء التدريجي إلى إلغاء المدد .. الإيجار القديم أمام اختبار برلماني جديد

سعر الدواجن

خفض أسعار الدواجن بقرار حكومي قبل رمضان.. بكم الكيلو الآن؟

أسعار السجائر

زيادة أسعار السجائر كليوبترا وبوكس رسميًا بقرار من الشرقية للدخان.. إليك القائمة الجديدة

الموجة الحارة

متى تنتهي الموجة الحارة في مصر؟ الأرصاد الجوية تجيب

احمد موسى

احمد موسى يكشف تفاصيل جديدة عن التعديل الوزاري

عفاف شعيب - محمد سامي

عندي محامي هو اللي يرد.. أول تعليق من عفاف شعيب على منشور محمد سامي

ترشيحاتنا

ميناء دمياط

ميناء دمياط يستقبل 8 سفن حاويات وبضائع عامة

جهود متنوعة

توفير لانشات إسعاف نهري لخدمة مواطنى أسوان والأفواج السياحية

شوارع كفر الشيخ

تكثيف أعمال النظافة الليلية ورفع المخلفات بحي شرق كفر الشيخ.. صور

بالصور

رجيم الماء.. موضة سريعة لإنقاص الوزن أم خطر صامت يهدد صحتك؟

رجيم الماء.. موضة سريعة لإنقاص الوزن أم خطر صامت يهدد صحتك؟
رجيم الماء.. موضة سريعة لإنقاص الوزن أم خطر صامت يهدد صحتك؟
رجيم الماء.. موضة سريعة لإنقاص الوزن أم خطر صامت يهدد صحتك؟

طريقة عمل رول الفراخ.. وصفة سهلة بطعم المطاعم وخطوات مضمونة

طريقة عمل رول الفراخ
طريقة عمل رول الفراخ
طريقة عمل رول الفراخ

فيديو

هبة السيسي

معركة جديدة تبدأ.. فنانة شهيرة تعلن بداية جلسات علاجها بالكيماوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

المزيد