محافظات

توفير لانشات إسعاف نهري لخدمة مواطنى أسوان والأفواج السياحية

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

تشهد محافظة أسوان تنفيذ سلسلة من المشروعات الخدمية الهادفة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن الأسوانى .

وفى هذا الإطار يتم حالياً التنسيق لتوفير لانش إسعاف نهري مجهز بمنطقة قسطل للتدخل السريع والتعامل الفوري مع الحالات الصحية الطارئة، والمساهمة في تقديم الرعاية الصحية والعلاجية اللازمة بالشكل الأمثل بما يضمن توفير الحماية الصحية للمواطنين والسائحين .

وقد التقى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان مع الدكتور محمد الدخيلى مدير إقليم جنوب الصعيد بهيئة الإسعاف المصرية ، والدكتور عبد السميع محمد مدير إدارة الإسعاف النهرى والبحرى بالهيئة لمناقشة ذلك.

وقد أكد الدكتور إسماعيل كمال على أن توفير لانش إسعاف نهرى بقسطل يمثل أولوية عاجلة لتلببية مطالب وخدمة أهالى مدينة وقرى أبو سمبل السياحية ، ولضمان مواصلة الدعم وتحسين منظومة الطوارئ والإستجابة السريعة لتوفير وسائل إسعافية متطورة بالمناطق الحدودية والنائية في الوقت المناسب .

مشروعات خدمية 

وخلال اللقاء وجه الدكتور إسماعيل كمال أيضاً بالتنسيق مع هيئة الإسعاف المصرية لتوفير لانش إسعاف بمركز إدفو، وأخر بمركز كوم أمبو لخدمة قرى وجزر وسط وغرب النيل ، مع تعزيز القدرة على التدخل السريع للتعامل مع الحالات الطارئة على المراكب السياحية والكروزات النيلية بالشكل المطلوب .

وأشاد الدكتور إسماعيل كمال بالدور الفعّال الذى تقوم به هيئة الإسعاف المصرية بقيادة الدكتور عمرو رشيد فى دعم وتأمين الخدمات الطبية العاجلة لإنقاذ الأرواح والتعامل مع الحالات الحرجة، مشيراً إلى ضرورة إستمرار ومواصلة التعاون المشترك لرفع كفاءة منظومة الطوارئ بالمحافظة بما يضمن وصول الخدمة الإسعافية إلى المواطنين فى أسرع وقت وبأعلى مستوى من الجاهزية .

ومن جانبه أكد الدكتور محمد الدخيلى بأن لانشات الإسعاف النهرية مزودة بأحدث أجهزة الإسعاف والتدخل الطبي، وتعمل بمحركات قوية تساهم في تسريع زمن الإستجابة للوصول للحالات الحرجة بسرعة فائقة وفى أقصر وقت، مما يقلل من معدلات الخطورة ويضاعف فرص إنقاذ المرضى والمصابين وتحقيق إستجابة فورية وحاسمة للحوادث والحالات الطارئة على إمتداد نهر النيل وخاصة فى المناطق البعيدة والجزر والقرى النيلية .

وفى ختام اللقاء تم التأكيد على إستمرار التنسيق بين المحافظة وهيئة الإسعاف لضمان رفع كفاءة وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين على مستوى المراكز والمدن، وبما يلبى إحتياجات الأهالى من خلال إستمرار تطوير الخدمات الإسعافية ونشر وتوزيع وسائل الإستجابة السريعة بالمناطق ذات الإحتياج على الوجه الأكمل .

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

