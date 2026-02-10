بقوة 197 حصانًا.. مواصفات سوإيست S09 الصينية

يقدم الصانع الصيني الكثير من السيارات المتنوعة عالميًا، ومنها السيارة سوإيست S09، والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، وتأتي السيارة بعدد كبير من التجهيزات، تشمل وسائل الرفاهية والتحكم، إلى جانب وسائل الحماية، بالإضافة إلى القدرات الفنية والتي تصل إلى 197 حصانًا.

تصميم وأبعاد سوإيست S09

تعتمد السيارة على قاعدة عجلات بطول 2,850 مم، ويبلغ الطول الإجمالي للسيارة 4,858 مم، مع عرض يصل إلى 1,925 مم وارتفاع يقدر بنحو 1,780 مم، ويصل الخلوص الأرضي إلى قرابة 160 مم، أما مساحة التخزين الخلفية، فتصل إلى 1,634 لترا عند طي المقاعد.

سوإيست S09

أداء ومحرك سوإيست S09

تعتمد السيارة على محرك بنزين تيربو بسعة 1.6 لتر، يعمل بنظام الدفع الأمامي، ويقترن بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من 7 سرعات، ويولد المحرك قوة قصوى تبلغ 197 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 290 نيوتن متر.

سوإيست S09

مقصورة وتجهيزات سوإيست S09

تتوسط لوحة القيادة شاشة لمس مركزية كبيرة بقياس 15.6 بوصة، تُستخدم للتحكم في أنظمة الترفيه والإعدادات المختلفة، كما تضم السيارة شاشة عدادات رقمية بقياس 10.25 بوصة، تعرض معلومات القيادة بشكل واضح ومباشر.

سوإيست S09

وتشمل التجهيزات أيضًا شاحنًا لاسلكيًا سريعًا للهواتف الذكية، إلى جانب عجلة قيادة متعددة الوظائف للتحكم في الوسائط، بالإضافة إلى مكيف هواء متعدد المناطق، مع إضاءة داخلية، ونظام صوتي يضم 8 سماعات، وفتحة سقف بانورامية.

سوإيست S09

سوإيست S09 ووسائل الحماية

تضم السيارة حزمة من أنظمة السلامة ومساعدة السائق، تشمل كاميرا بانورامية ثلاثية الأبعاد بزاوية رؤية 540 درجة، تسهّل عمليات الركن، كما تتوفر مصابيح أمامية LED، إلى جانب جنوط رياضية.

وتشمل تجهيزات السلامة مثبت السرعة، وحساسات ركن، وتدعم السيارة نظام التحكم الإلكتروني في الثبات، ونظام الفرامل المانعة للانزلاق، بالإضافة إلى نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات، ووسائد هوائية أمامية وجانبية وستائرية.