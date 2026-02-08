قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

تبدأ من 90 ألف ريال.. أرخص سيارة رياضية من رينو في السوق السعودي

رينو داستر
رينو داستر
صبري طلبه

تعد السيارة رينو داستر من أرخص السيارات الرياضية المقدمة في السوق السعودي، والتي تحمل شعار العلامة الفرنسية العريقة رينو، وتنتمي هذه السيارة إلى فئة الـ SUV متعددة الاستخدام، مع طرحها عبر باقة من التجهيزات.

تصميم وأبعاد رينو داستر 2026

تأتي رينو داستر 2026 بأبعاد تقدر بـ 4,345 مم للطول الكلي، بينما يصل عرض السيارة إلى 1,813 مم، مع ارتفاع كلي قدره 1,650 مم، وتعتمد السيارة على قاعدة عجلات بطول 2,658 مم، ويكتمل الطابع الرياضي بجنوط يتراوح قياسها بين 17 و18 بوصة حسب الفئة، إلى جانب اعتماد منظومة إضاءةLED .

رينو داستر 

رينو داستر 2026 والقدرات الفنية 

تعتمد رينو داستر موديل 2026 على محرك بنزين بسعة 1.3 لتر مزود بشاحن تيربو، يولد قوة تصل إلى 153 حصانًا، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض DCT مكوّن من 7 سرعات، مع نظام دفع أمامي.

وتتسارع السيارة رينو في داستر 2026 من وضع الثبات 0  وصولًا إلى 100 كم في الساعة خلال 9.2 ثانية، بينما يبلغ متوسط استهلاك الوقود نحو 16.8 كم لكل لتر.

رينو داستر 

تجهيزات رينو في داستر 2026

تضم رينو في داستر 2026 مجموعة من وسائل الأمان، حيث تضم السيارة 6 وسائد هوائية موزعة داخل المقصورة، إلى جانب نظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ AEB.

كما تتوفر أنظمة مساعدة السائق مثل مثبت السرعة المتكيف، ونظام الحفاظ على المسار، وتدعم السيارة بكاميرات رؤية محيطية بزاوية 360 درجة، ومستشعرات حركة لسهولة الاصطفاف.

رينو داستر 

وتقدم رينو داستر 2026، مقصورة تركز على الاستخدام العملي، حيث تتوسط لوحة القيادة شاشة قياس 10.1 بوصة للنظام الترفيهي، مدعومة بنظام صوتي Arkamys مكوّن من 6 سماعات.

كما تشمل التجهيزات: مكيف هواء، ونوافذ كهربائية، ونظام قفل مركزي، إلى جانب إضاءة داخلية، وتأتي السيارة بعجلة قيادة متعددة الوظائف لتسهيل التحكم بالأنظمة الصوتية، مع نوافذ كهربائية وقفل مركزي للأبواب، وزر تشغيل وإيقاف المحرك.

أسعار رينو داستر 2026 في السوق السعودي

تُطرح رينو داستر 2026 في السوق السعودي بفئتين، حيث يبدأ سعر الفئة الأولى من 90,685 ريالا سعوديا، بينما تأتي الفئة الثانية بسعر 98,735 ريالا سعوديا. 

