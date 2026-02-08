لميس الحديدي: أتمنى أن يكون شعار الحكومة القادمة هو رضا المواطن.. فيديو

قالت الإعلامية لميس الحديدي إنه أخيرًا، وعلى ما يبدو، فإن التعديل الوزاري بات على الأبواب، حيث يعقد مجلس النواب الثلاثاء المقبل جلسة عامة في تمام الواحدة ظهرًا، كما أُبلغ النواب.

وقالت لميس الحديدي، خلال برنامجها "الصورة" المذاع على شاشة النهار: أتمنى أن يكون شعار الحكومة هو رضا المواطن، مش هقول سعادة المواطن زي بلاد تانية عندها وزير للسعادة.

ولفتت الحديدي إلى أنه تعديل وزاري وليس تغييرًا وزاريًا، لأن كافة التوقعات وبنسبة 99% تشير إلى بقاء الدكتور مصطفى مدبولي في منصبه، قائلة: "سيكون هذا هو التعديل الأول في حكومة الدكتور مدبولي الثانية، حيث شكّل أول وزارة له في يونيو 2018، وأجرى عليها ستة تعديلات، ثم استقالت الحكومة في يونيو 2024 عقب الانتخابات الرئاسية في ديسمبر 2023، ليُكلَّف مدبولي بتشكيل حكومته الثانية في يوليو عام 2024".

وأضافت: "التعديل المتوقع برئاسة مدبولي سيكون أول تعديل على حكومته الثانية المُشكَّلة في يوليو 2024، ووفقًا للبرلمان واللائحة، يتشاور الرئيس مع رئيس الوزراء لوضع الأسماء، ثم تذهب للبرلمان ليوافق عليها أو يرفضها دفعة واحدة، وطبعًا سيوافق عليها، مشفناش رفض قبل كده".



