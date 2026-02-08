قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى: وثائق رسمية تؤكد صحة تحذيراتي حول محاولات زعزعة استقرار مصر
العشر الأواخر من شعبان بدأت منذ ساعات.. فهل يجوز صيام غد الإثنين؟
شبورة كثيفة وأتربة عالقة.. الأرصاد تكشف ملامح طقس الغد
تعزز اقتصادها بالعملة الصعبة.. أحمد موسى: مصر تتحول إلى قوة عالمية لإنتاج وتصدير التمور
بعد القرارات الحكومية الأخيرة .. بيان عاجل من اتحاد منتجي الدواجن
مصطفى بكري: الوزارة الجديدة ستكون لفترة محددة من الوقت.. فيديو
رئيس حزب العدل: نحتاج لحكومة لديها سياسات واضحة تجاه المواطن
هل يشترط تبييت النية كل ليلة في الصيام؟.. الإفتاء تجيب
الرئيس السيسي عن العلاقات مع الجزائر: مسيرة حافلة بالنضال والتعاون في مواجهة التحديات
رئيس الوزراء يشهد إطلاق مشروع أبراج ومارينا المونت جلالة غدا
النيابة تحقق في واقعة انتحال صفة شيخ الأزهر عبر صفحات ومجموعات وهمية
لميس الحديدي: أتمنى أن يكون شعار الحكومة القادمة هو رضا المواطن.. فيديو

قالت الإعلامية لميس الحديدي إنه أخيرًا، وعلى ما يبدو، فإن التعديل الوزاري بات على الأبواب، حيث يعقد مجلس النواب الثلاثاء المقبل جلسة عامة في تمام الواحدة ظهرًا، كما أُبلغ النواب.

وقالت لميس الحديدي، خلال برنامجها "الصورة" المذاع على شاشة النهار: أتمنى أن يكون شعار الحكومة هو رضا المواطن، مش هقول سعادة المواطن زي بلاد تانية عندها وزير للسعادة.

ولفتت الحديدي إلى أنه تعديل وزاري وليس تغييرًا وزاريًا، لأن كافة التوقعات وبنسبة 99% تشير إلى بقاء الدكتور مصطفى مدبولي في منصبه، قائلة: "سيكون هذا هو التعديل الأول في حكومة الدكتور مدبولي الثانية، حيث شكّل أول وزارة له في يونيو 2018، وأجرى عليها ستة تعديلات، ثم استقالت الحكومة في يونيو 2024 عقب الانتخابات الرئاسية في ديسمبر 2023، ليُكلَّف مدبولي بتشكيل حكومته الثانية في يوليو عام 2024".

وأضافت: "التعديل المتوقع برئاسة مدبولي سيكون أول تعديل على حكومته الثانية المُشكَّلة في يوليو 2024، ووفقًا للبرلمان واللائحة، يتشاور الرئيس مع رئيس الوزراء لوضع الأسماء، ثم تذهب للبرلمان ليوافق عليها أو يرفضها دفعة واحدة، وطبعًا سيوافق عليها، مشفناش رفض قبل كده".


 

