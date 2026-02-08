دعاء الليلة الأولى من العشر الأواخر من شعبان.. 11 كلمة تجبرك جبرا عجيبا

حان موعد دعاء الليلة الأولى من العشر الأواخر من شهر شعبان ، الذي يفتح لنا أبواب الفرج حيث بدأت أول ليالي العشر الأواخر من شهر شعبان مغرب اليوم الأحد الموافق 20 من شعبان 1447هـ، و8 فبراير 2026 م ، وهو ما ينبهنا إلى ضرورة اغتنام ما تبقى من هذا الشهر الذي يمر سريعًا ، وليس هناك وسيلة أفضل من دعاء الليلة الأولى من العشر الأواخر من شهر شعبان للفوز بتلك الأزمنة المباركة ، ويمكن القول أن به تدق السعادة والأحلام بابك ، من هنا ينبغي اغتنام دعاء الليلة الأولى من العشر الأواخر من شهر شعبان باعتباره فرصة ذهبية أخيرة .

دعاء الليلة الأولى من العشر الأواخر من شعبان

ورد أن دعاء الليلة الأولى من العشر الأواخر من شهر شعبان ، والتي بدأت مغرب اليوم الأحد ، يعد أحد الأدعية المستجابة ، التي أوصى رسول الله -صلى الله عليه وسلم - بتحريها واغتنامها ، ومن ثم ولا ينبغي تفويت دعاء الليلة الأولى من العشر الأواخر من شهر شعبان ، من أول ليالي العشر الأواخر من شعبان ، ومنهما يلي:

1. اللهم اجبر كسرنا على فراق شهرنا، وأحسن عزاءنا على فراق شهرنا.

2. اللهم لا تجعل هذه الوقفة آخر العهد، اللهم ما قصر عنه رأينا ولم تبلغه مسألتنا من خير أنزلته على أحد من عبادك فاجعله لنا من أوفر حظ ونصيب.

3.اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك.

4. اللهم هب لنا منك عملًا صالحًا يُقرّبنا إليك.

5. اللهم استرنا فوق الأرض، وتحت الأرض، ويوم العرض.

6. اللهم أحسن وقوفنا بين يديك، ولا تُخزِنا يوم العرض عليك، تقبّل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا.

7. أجرنا من النار، أجرنا من خزي النار، أجرنا من كل عمل يُقرّبنا إلى النار، أدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفّار.

دعاء أول ليلة بالعشر الأواخر من شعبان

8. اللهمّ يا فارج الهم، يا كاشف الهم، يا مُجيب دعوة المضطرّين لا يخفى عليك شيء من أمرنا، نسألك يا ربّنا مسألة المساكين، ونبتهل إليك يا ربّنا ابتهال الخاضع المذنب الذّليل، ندعوك دُعاء من خضعت لك رقبته، وذلّ لك جسمه، ورَغِمَ لك أنفه، وفاضت لك عيناه، يا من يجيب المضطرّ إذا دعاه، ويكشف السّوء عمّن ناداه، يا ربّنا اجعل خير أعمارنا آخرها، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير أيّامنا يوم أن نلقاك، وأغننا بفضلك عمّن سواك.

9. اللهم وفّق جميع المسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، وفق الأحياء منهم واغفر للأموات، إنك سميع قريب مجيب للدعوات، اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية، ولنبيّك بالرّسالة وماتوا على ذلك.

10. اللهم انصرنا على أنفسنا حتى نستحق أن تنصرنا على أعدائنا، استجب دعاءنا، واشف مرضانا، وارحم موتانا، وأهلك أعداءنا، ولا تُخيّب فيك رجاءنا، بلّغنا ممّا يرضيك آمالنا، ولِّ علينا خيارنا، ولا تولِّ علينا شرارنا، ارفع مقتك وغضبك عنّا، ولا تؤاخذنا بما فعل السّفهاء منا، لا تُسلّط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا، طهّر قلوبنا، وأزل عيوبنا، واكشف كروبنا، وتولّنا بالحسنى، واجمع لنا خيريّ الدنيا والآخرة، أصلح أحوالنا، ألّف بين قلوبنا.

11. اللهم اختم بالباقيات الصّالحات أعمالنا، برحمتك الواسعة اكشف شرّ ما أغمَّنَا وأهمَّنَا، على الإيمان الكامل، والكتاب، والسّنة جمعًا توفنا، وأنت راض عنا، اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينًا، وفي القبر مؤنسًا، وعلى الصراط نورًا، وفي القيامة شفيعًا، وإلى الجنة رفيقًا، ومن النار سِترًا وحجابًا، ومن النار سِترًا وحجابًا، وإلى الخيرات دليلًا وإمامًا، بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين.

12. اللّهم إنّا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك سيّدنا محمد صلّى الله عليه وسلّم، ونستعينك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك سيّدنا محمد صلّى الله عليه وسلّم.

العشر الأواخر من شعبان الليلة

بدأت أول ليالي العشر الأواخر من شهر شعبان 1447هـ - 2026م، منذ ساعات مع أذان مغرب اليوم الأحد الموافق 20 من شهر شعبان الهجري و18 من فبراير الميلادي ، وتمتد ليالي العشر الأواخر من شعبان إلى يوم الثلاثاء، والتي ينبغي اغتنامها والاستعداد فيها لشهر رمضان الكريم، للفوز بنفحاته ورحماته وخيراته.