دنيا فؤاد: كنت أفكر في الانـتـحار وأمي وابنتي أعاداني للحياة

روت دنيا فؤاد، محاربة السرطان، تفاصيل رحلتها القاسية مع المرض الخبيث التي استمرت أكثر من 3 سنوات ونصف، حيث بدأت القصة بمرورها بتشخيص خاطئ دام أكثر من عام؛ مما أدى إلى تأخر اكتشاف مرض السرطان ووصوله إلى مرحلة متقدمة.

ألم وحياة من أجل ابنتها

وتحدثت دنيا فؤاد، في لقاء مؤثر مع الإعلامية نهال طايل، خلال برنامج “تفاصيل”، عن كيفية توثيق لحظات الألم التي كانت تعيشها يوميًا؛ وذلك من أجل ابنتها الرضيعة التي كانت مصدر قوتها، وسببًا رئيسيًا لاستمرارها في العلاج رغم تدهور حالتها النفسية.

وأكدت أنها كانت ترى في طفلتها الأمل، وأن مسؤوليتها كأم كانت تقودها للاستمرار في المعركة.

محاولات يأس وجولة جديدة

مرت دنيا بفترة، كان اليأس يتسلل إليها فيها، فكرت خلالها في الانتحار، بل قامت بمحاولات فعلية للانتهاء من معاناتها، لكن حياة جديدة ظهرت أمامها؛ حينما أصيبت بجلطة في المخ، فقدت على إثرها قدرتها على الحركة مؤقتًا ثم اكتشفت أنها مصابة بمرض "التصلب المتعدد" (MS)، ما أضاف مزيدًا من التعقيدات لمعركتها الطويلة.

الإيمان والعائلة أمل جديد

وبرغم كل ما مرت به من آلام؛ أكدت دنيا أن ما أبقاها على قيد الحياة؛ هو إيمانها العميق ورغبتها في حماية ابنتها، وقالت: «كنت ضعيفة جدًا في بعض الأوقات، ولكن أمي وبنتي كانتا السبب في عودتي للحياة».