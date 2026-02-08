دراسة أمريكية: سبيل جديد محتمل لإبطاء فقدان الذاكرة المرتبط بمرض الزهايمر

يعمل الباحثون في مختبر "كولد سبرينج هاربور"، وهو معهد غير ربحي مقره ولاية نيويورك، على تطوير علاجات جديدة محتملة لتثبيط إنزيم "PTP1B"، الذي قد يسهم في فقدان الذاكرة المرتبط بمرض الزهايمر.

وكشفت دراسة حديثة - حسبما ذكرت شبكة "يورونيوز" الإخبارية اليوم /الأحد/ - أن العلماء وجدوا سبيلا جديدا محتملا لإبطاء فقدان الذاكرة المرتبط بمرض الزهايمر، وهو اضطراب تنكسي عصبي يضعف الذاكرة والوظائف الإدراكية تدريجيا.

وأظهر الباحثون أن إنزيما يسمى "PTP1B" يسهم في تدهور الذاكرة لدى الفئران المصابة بالمرض وتسلط نتائجهم الضوء على دور جديد لهذا الإنزيم في إشارات الخلايا المناعية، وتشير إلى أنه قد يمثل نهجا علاجيا واعدا لمرض الزهايمر.

من جانبه، أجرى "نيكولاس تونكس"، المؤلف الرئيسي للدراسة والأستاذ في المختبر، دراسات حول دور هذا الإنزيم في الصحة والمرض منذ اكتشاف "PTP1B" عام 1988.

ووجد "تونكس" وفريقه أن تقليل نشاط إنزيم "PTP1B" يساعد الخلايا المناعية في الدماغ على إزالة لويحات الأميلويد بيتا (Aβ)، وهي رواسب بروتينية مرتبطة بمرض الزهايمر. وهذه الخلايا المناعية، التي تسمى الخلايا الدبقية الصغيرة، تزيل عادة الفضلات من الدماغ، لكن كفاءتها تتناقص مع تقدم المرض.

وأشارت الدراسة إلى أن بروتين "PTP1B" يتفاعل مع بروتين يسمى "كيناز التيروزين الطحالي" (SYK)، الذي ينظم استجابة الخلايا الدبقية الصغيرة للإصابة وقدرتها على إزالة لويحات الأميلويد بيتا (Aβ).

بدوره، اوضح "يوكسين سين"، المؤلف الرئيسي للدراسة أنه "مع تفاقم المرض، تصاب هذه الخلايا بالإرهاق وتصبح أقل كفاءة".. مضيفا أن "نتائجنا تشير إلى أن تثبيط PTP1B يحسن وظيفة الخلايا الدبقية الصغيرة ويعزز إزالة لويحات الأميلويد بيتا".

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، تستخدم مثبطات "الكولينستراز" مثل "دونيبيزيل" حاليا لعلاج مرض الزهايمر، بينما توصف مضادات مستقبلات "NMDA"، مثل "ميمانتين"، في المراحل المتقدمة.

وقال "تونكس" إن "الهدف هو إبطاء تطور مرض الزهايمر وتحسين جودة حياة المرضى".

ويعيش أكثر من 55 مليون شخص حول العالم مع الخرف، ويمثل مرض الزهايمر ما يصل إلى 70% من الحالات، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

يذكر أن مختبر "كولد سبرينج هاربور" هو مؤسسة خاصة غير ربحية مع برامج بحثية تركز على السرطان وعلم الأعصاب وعلم النبات وعلم الجينوم والبيولوجيا الكمية. يقع في /لوريل هولو: بنيويورك، في مقاطعة /ناسو/ في /لونج آيلاند/.