15 دقيقة سلبية من مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي في الكونفدرالية
جار اتخاذ الإجراءات القانونية.. نانسي عجرم تحذر مروجي الشائعات حولها
ماذا ينتظر المستأجرون.. قانون الإيجار القديم يدخل مرحلة جديدة؟
جنرال إسرائيلي سابق يتوقع انهيار دولة الاحتلال قبل بلوغها المائة عام
تفاصيل مفاوضات غزل المحلة لضم كهربا في الميركاتو الشتوي
وزير الزراعة ومحافظ القاهرة يفتتحان معرض السلع بميدان باب الشعرية بمناسبة شهر رمضان
الرئيس السيسي: مصر تجدد دعمها لوحدة واستقرار الصومال
الرئيس الصومالي: نثمّن دعم مصر لوحدة واستقرار بلادنا وتعزيز الأمن بالمنطقة
لغز يوسف بلعمري في الأهلي.. موهبة مغربية حبيسة الدكة تفتح النار على ييس توروب ومصدر يكشف موعد الظهور الأول
معاش بدون وظيفة.. ما هو نظام التأمين على العمالة غير المنتظمة؟
الرئيس السيسي يشدد على أهمية تفعيل الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصومال
الرقابة المالية ترفع التغطية التأمينية لـ طلاب الأزهر إلى 30 ألف جنيه
دراسة أمريكية: سبيل جديد محتمل لإبطاء فقدان الذاكرة المرتبط بمرض الزهايمر

أ ش أ

يعمل الباحثون في مختبر "كولد سبرينج هاربور"، وهو معهد غير ربحي مقره ولاية نيويورك، على تطوير علاجات جديدة محتملة لتثبيط إنزيم "PTP1B"، الذي قد يسهم في فقدان الذاكرة المرتبط بمرض الزهايمر.

وكشفت دراسة حديثة - حسبما ذكرت شبكة "يورونيوز" الإخبارية اليوم /الأحد/ - أن العلماء وجدوا سبيلا جديدا محتملا لإبطاء فقدان الذاكرة المرتبط بمرض الزهايمر، وهو اضطراب تنكسي عصبي يضعف الذاكرة والوظائف الإدراكية تدريجيا.

وأظهر الباحثون أن إنزيما يسمى "PTP1B" يسهم في تدهور الذاكرة لدى الفئران المصابة بالمرض وتسلط نتائجهم الضوء على دور جديد لهذا الإنزيم في إشارات الخلايا المناعية، وتشير إلى أنه قد يمثل نهجا علاجيا واعدا لمرض الزهايمر.

من جانبه، أجرى "نيكولاس تونكس"، المؤلف الرئيسي للدراسة والأستاذ في المختبر، دراسات حول دور هذا الإنزيم في الصحة والمرض منذ اكتشاف "PTP1B" عام 1988.

ووجد "تونكس" وفريقه أن تقليل نشاط إنزيم "PTP1B" يساعد الخلايا المناعية في الدماغ على إزالة لويحات الأميلويد بيتا (Aβ)، وهي رواسب بروتينية مرتبطة بمرض الزهايمر. وهذه الخلايا المناعية، التي تسمى الخلايا الدبقية الصغيرة، تزيل عادة الفضلات من الدماغ، لكن كفاءتها تتناقص مع تقدم المرض.

وأشارت الدراسة إلى أن بروتين "PTP1B" يتفاعل مع بروتين يسمى "كيناز التيروزين الطحالي" (SYK)، الذي ينظم استجابة الخلايا الدبقية الصغيرة للإصابة وقدرتها على إزالة لويحات الأميلويد بيتا (Aβ).

بدوره، اوضح "يوكسين سين"، المؤلف الرئيسي للدراسة أنه "مع تفاقم المرض، تصاب هذه الخلايا بالإرهاق وتصبح أقل كفاءة".. مضيفا أن "نتائجنا تشير إلى أن تثبيط PTP1B يحسن وظيفة الخلايا الدبقية الصغيرة ويعزز إزالة لويحات الأميلويد بيتا".

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، تستخدم مثبطات "الكولينستراز" مثل "دونيبيزيل" حاليا لعلاج مرض الزهايمر، بينما توصف مضادات مستقبلات "NMDA"، مثل "ميمانتين"، في المراحل المتقدمة.

وقال "تونكس" إن "الهدف هو إبطاء تطور مرض الزهايمر وتحسين جودة حياة المرضى".

ويعيش أكثر من 55 مليون شخص حول العالم مع الخرف، ويمثل مرض الزهايمر ما يصل إلى 70% من الحالات، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

يذكر أن مختبر "كولد سبرينج هاربور" هو مؤسسة خاصة غير ربحية مع برامج بحثية تركز على السرطان وعلم الأعصاب وعلم النبات وعلم الجينوم والبيولوجيا الكمية. يقع في /لوريل هولو: بنيويورك، في مقاطعة /ناسو/ في /لونج آيلاند/.

المالية تكرم الفائزين في مسابقة أكثر الأفكار الإبداعية لموازنة المواطن

افتتاح معرض اهلا رمضان بباب الشعرية

افتتاح معرض رمضان في باب الشعرية بتخفيضات تصل إلى 40%

صورة تعبيرية

وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ شقق منخفضي الدخل في المدن الجديدة

حرقة المعدة.. أسباب غير متوقعة ستغير نظرتك تمامًا

8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك

تتبيلة رمضان التى تغير طعم اللحوم بعد التخزين

منها الإرهاق والبرد.. 9 علامات تحذيرية تدل على ضعف الدورة الدموية

محمود حجازي

مرة اجتماع وأخرى يشرب الشاي.. زوجة محمود حجازي تكشف تناقضات اعترافاته في التحقيق

أسرار محمد صلاح

أسرار محمد صلاح داخل ليفربول.. من مطربه المفضل ومن أقرب أصدقائه

أيمن بهجت قمر

هنيدي أنقذني وطلعت همي الأفلام.. أيمن بهجت قمر يكشف كواليس حياته وأعماله الفنية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

