زيسكو الزامبي يسجل الهدف الأول أمام الزمالك بالكونفيدرالية

سجل فريق زيسكو الزامبي هدف التقدم الأول في شباك الزمالك بالمباراة المقامة حاليا ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

وجاء الهدف من ضربة جزاء بعد تدخل عنيف من أحمد الخضري على لاعب فريق زيسكو الزامبي في الدقيقة 61 من عمر المباراة.

وكان الحكم قد ألغى هدف لزيسكو في الدقيقة 57 بداعي التسلل ليحافظ على النتيجة السلبية في المباراة.

ويحاول فريق زيسكو الزامبي فرض سيطرة على الأبيض بداية مع الشوط الثاني حيث استحوذوا على الكرة في نصف ملعب الزمالك.

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الزمالك ضد زيسكو الزامبي في المباراة المقامة حاليا ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

يحاول الفريقان السيطرة على الكرة مما أدى إلى انحسار اللعب في نصف الملعب دون وجود هجمات خطيرة.

قدم الزمالك أداء دفاعي قوي وأبعد أكثر من فرصة قبل وصولها لـ المهدي سليمان دون وجود مردود حقيقي للتحولات الهجومية التي ظهر معتمد جمال معتمدا عليها مستغلا قدرات عدي الدباغ وأحمد شريف وناصر منسي في الثلث الأخير.

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : مهدي سليمان.

خط الدفاع : أحمد خضري – محمود حمدي "الونش"- حسام عبد المجيد – محمد إبراهيم.

خط الوسط : محمد إسماعيل – يوسف وائل "فرنسي" – أحمد حمدي.

خط الهجوم : أحمد شريف – ناصر منسي – عدي الدباغ.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمود الشناوي والسيد أسامة ومحمد شحاتة وأحمد عبد الرحيم "إيشو" ومحمد السيد ومحمد حمد.