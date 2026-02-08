التونسي الجعايدي يرحل عن النجمة اللبناني

أعلن التونسي راضي الجعايدي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النجمه اللبناني رحيله عن فريقه بعد 7 شهور فقط من توليه المسئولية .

علل الجعايدي السبب أمور عائلية وفق ما أعلنه نادي النجمه اللبناني.

يأتي هذا الاعلان قبل تعثر الفربق للمرة الثانية تواليا بتعادله مع شباب الساحل 1-1 في المرحلة الرابعة عشرة من الدوي اللبناني لكرة القدم بعدما كان قد خسر أمام الصفاء بهدف نظيف الاسبوع الماضي، وتاليا تراجعه للمركز الثالث.

كتب النادي في حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "بعدما اعتذر عن إكمال مهامه معنا لأسباب عائلية، يتقدّم نادي النجمة الرياضي بالشكر للمدير الفني الكابتن راضي الجعايدي على ما قدّمه من جهد وإخلاص خلال فترة عمله مع الفريق، وبذله مجهودا استثنائيا والتزاما يوميا واضحا في العمل والمتابعة بكل مسؤولية واحتراف".