دفء مفاجئ في عز الشتاء .. والأرصاد توضح
جودة عالمية وأسعار منافسة.. الأردن تطلع للتعاون مع قناة السويس لبناء اليخوت السياحية
حلمي عبد الباقي يكشف نتيجة جلسة التحقيق معه في نقابة المهن الموسيقية..خاص
إجراءات عاجلة لضبط أسعار الدواجن قبل رمضان.. والحبس عقوبة الزيادات غير المبررة
4 مفاجآت في التعديل الوزاري أمام "النواب" الثلاثاء.. وحركة محافظين واسعة تلي التشكيل
حصة الأسواق الناشئة تتجاوز 56% من إجمالى الناتج العالمى.. تفاصيل
قيادي بحزب الجيل: استقبال الرئيس الصومالي يعكس حنكة القيادة المصرية في قراءة مشهد الإقليم
شراكة استراتيجية.. وزير الخارجية لنظيره اليوناني: يجب سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية في غزة
درجات حرارة مرتفعة.. الأرصاد تكشف مفاجأت هامة عن حالة الطقس
الإمارات ترحب بخطة السلام الشاملة للسودان وتؤكد دعمها لوقف فوري لإطلاق النار
عاد ليبتكر.. سيراميكا كليوباترا يعلن التعاقد مع محمد رضا بوبو لاعب بيراميدز
بعد قرار التبكير .. هل يتم صرف مرتبات فبراير قبل رمضان؟
التونسي الجعايدي يرحل عن النجمة اللبناني

عبدالحكيم أبو علم

أعلن التونسي راضي الجعايدي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النجمه اللبناني رحيله عن فريقه بعد 7 شهور فقط من توليه المسئولية .

علل الجعايدي السبب أمور عائلية وفق ما أعلنه نادي النجمه اللبناني.

يأتي هذا الاعلان قبل تعثر الفربق للمرة الثانية تواليا بتعادله مع شباب الساحل 1-1 في المرحلة الرابعة عشرة من الدوي اللبناني لكرة القدم بعدما كان قد خسر أمام الصفاء بهدف نظيف الاسبوع الماضي، وتاليا تراجعه للمركز الثالث.

كتب النادي في حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "بعدما اعتذر عن إكمال مهامه معنا لأسباب عائلية، يتقدّم نادي النجمة الرياضي بالشكر للمدير الفني الكابتن راضي الجعايدي على ما قدّمه من جهد وإخلاص خلال فترة عمله مع الفريق، وبذله مجهودا استثنائيا والتزاما يوميا واضحا في العمل والمتابعة بكل مسؤولية واحتراف".

راضي الجعايدي تونس كرة قدم النجمه اللبناني بطولة الدوري

