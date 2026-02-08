نتنياهو يعتزم زيارة المجر الشهر المقبل للمشاركة في قمة قادة اليمين العالمية (CPAC)

أعلنت صحيفة يديعوت أحرونروت العبرية، أنه من المقرر أن يتوجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى العاصمة المجرية بودابست خلال الشهر المقبل، للمشاركة في قمة قادة اليمين ضمن مؤتمر العمل السياسي المحافظ (CPAC)، الذي ينظمه رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، المعروف بقربه من نتنياهو.



وأكد نتنياهو، مشاركته في المؤتمر، الذي يُتوقع أن يشهد حضور عدد من قادة التيارات اليمينية من مختلف دول العالم، ويُعد مؤتمر CPAC من أبرز وأكبر الفعاليات السياسية للمحافظين عالميا، حيث يجمع أحزابا وشخصيات يمينية من دول متعددة لمناقشة القضايا السياسية والأيديولوجية المشتركة.