4 مفاجآت منتظرة.. مصطفى بكري: أحد المحافظين يبرز بقوة ضمن التشكيل الوزاري الجديد
نتنياهو يعتزم زيارة المجر الشهر المقبل للمشاركة في قمة قادة اليمين العالمية (CPAC)
دفء مفاجئ في عز الشتاء .. والأرصاد توضح
جودة عالمية وأسعار منافسة.. الأردن تطلع للتعاون مع قناة السويس لبناء اليخوت السياحية
حلمي عبد الباقي يكشف نتيجة جلسة التحقيق معه في نقابة المهن الموسيقية..خاص
إجراءات عاجلة لضبط أسعار الدواجن قبل رمضان.. والحبس عقوبة الزيادات غير المبررة
4 مفاجآت في التعديل الوزاري أمام "النواب" الثلاثاء.. وحركة محافظين واسعة تلي التشكيل
حصة الأسواق الناشئة تتجاوز 56% من إجمالى الناتج العالمى.. تفاصيل
قيادي بحزب الجيل: استقبال الرئيس الصومالي يعكس حنكة القيادة المصرية في قراءة مشهد الإقليم
شراكة استراتيجية.. وزير الخارجية لنظيره اليوناني: يجب سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية في غزة
درجات حرارة مرتفعة.. الأرصاد تكشف مفاجأت هامة عن حالة الطقس
الإمارات ترحب بخطة السلام الشاملة للسودان وتؤكد دعمها لوقف فوري لإطلاق النار
وزير الشؤون النيابية يؤكد حرص الحكومة على التعاون الكامل مع البرلمان ودعم تطوير القطاع الصحي

أ ش أ

 أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اليوم الأحد، حرص الحكومة الكامل على التعاون مع مجلس النواب، مشددًا على أن الحكومة والبرلمان يكملان بعضهما البعض لخدمة المواطن وتحقيق الصالح العام للوطن.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، الذي عُقد في الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم، برئاسة النائب الدكتور شريف باشا، وبحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، وعدد كبير من قيادات ومسئولي وزارة الصحة والسكان، حيث خُصص الاجتماع لعرض خطة الوزارة في القطاع الطبي، ومدى اتساقها مع مستهدفات استراتيجية مصر 2030 في المجال الصحي.

وخلال مناقشات اللجنة، أكد الدكتور خالد عبدالغفار أن هناك طرقًا مشروعة وواضحة للتعامل مع أي تقصير قد يظهر في بعض الجوانب الصحية، مشيرًا إلى الاستعداد الكامل لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للأطر القانونية والمؤسسية، بما يحقق الانضباط ويضمن جودة الأداء.

وأوضح أن التشاور والتعاون المستمر بين الحكومة ومجلس النواب يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق النجاح على أرض الواقع، مؤكدًا أن المواطن المصري هو المستفيد الأول من أي تطوير حقيقي يشهده القطاع الصحي.

وفي السياق.. أشار المستشار محمود فوزي إلى أن حضور الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، كأول وزير يشارك في اجتماعات اللجان النوعية بمجلس النواب في الفصل التشريعي الثالث بدور الانعقاد الأول، يعكس حرص الحكومة على التعاون التام مع البرلمان، ويؤكد التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لخدمة قضايا الوطن والمواطنين.

وأضاف وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن تواجد هذا العدد الكبير من قيادات ومسئولي وزارة الصحة يعكس احترامًا وتقديرًا كبيرين من الحكومة لدور البرلمان، مشيدًا في الوقت ذاته بأهمية دور لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب واهتمامها بدعم القطاع الصحي والعمل على حل المشكلات التي تواجه المواطنين.

ووجه المستشار محمود فوزي التهنئة إلى رئيس وأعضاء هيئة مكتب لجنة الشئون الصحية وأعضائها، متمنيًا لهم التوفيق والسداد في أداء دورهم البرلماني، ومؤكدًا أن التعاون القائم بين الحكومة ومجلس النواب يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة ومنع أي محاولات لإثارة البلبلة أو «الصيد في المياه العكرة» منذ البداية.

أ ع د/ أ د ه

وزير الشئون النيابية التواصل السياسي

