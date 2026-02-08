8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك

تحتاج اغلب النساء الى معرفة تحضيرات مقبلات سفرة رمضان من السمبوسة و السبرنج رولز و ورق العنب اللبنانى و غيرها ، لتحضيرها فى العزائم .
لذا نقدم لك فى هذا التقرير تشكيلة متكاملة من الاطباق الجانبيه لاغني عنها على سفرتك فر رمضان.
1- سمبوسة (لحمة / فراخ / جبنة)
المكونات:
1 باكيت رقائق سمبوسة
2 ملعقة زيت
1 بصلة مفرومة
250 جم لحمة مفرومة أو صدور فراخ
ملح – فلفل – بهارات
(للجبنة: رومي + موتزاريلا)
الطريقة:
- شوّحي البصل في الزيت، ضيفي اللحمة أو الفراخ وقلّبي حتى تستوي.
-لفّي في الرقائق واقلي في زيت سخن حتى تنضج .
2- كبة مقلية..
المكونات:
2 كوب برغل ناعم منقوع
1 بصلة
250 جم لحمة مفرومة
ملح – فلفل – بهارات كبة
الحشو:
لحمة مفرومة
بصل
صنوبر (اختياري)
الطريقة:
افرمي البرغل مع اللحمة والبصل، شكّلي واحشي، واقلي في زيت متوسط السخونة.
3- بطاطس ويدجز
المكونات:
1 كجم بطاطس
2 ملعقة زيت
بابريكا – ثوم بودرة – فلفل – ملح
الطريقة: تتقطع ويدجز، تتسلق 5 دقايق، تتبل وتتحمّر في الفرن على 200°.
4- سلطة طحينة
المكونات:
½ كوب طحينة
1 ليمونة
1 فص ثوم
ملح – كمون
ماء حسب القوام
الطريقة: تتخلط كل المكونات لحد ما تبقى ناعمة.
5- سلطة زبادي بالخيار
المكونات:
2 علبة زبادي
2 خيار مبشور
ملح
نعناع ناشف
الطريقة: تخلط وتدخل التلاجة قبل التقديم.
6- ورق عنب صغير
المكونات:
½ كجم ورق عنب
1 كوب أرز
بصل – طماطم
زيت – ملح – فلفل
الطريقة: يتحشي ويتسوى على نار هادية.
7- سبرنج رول (خضار / فراخ)
المكونات:
ورق سبرنج رول
جزر – كرنب – فلفل
200 جم فراخ
صويا صوص – فلفل
الطريقة: الحشو يتشوّح، يلف، ويتقلي لحد ما يقرمش.