8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك

تحتاج اغلب النساء الى معرفة تحضيرات مقبلات سفرة رمضان من السمبوسة و السبرنج رولز و ورق العنب اللبنانى و غيرها ، لتحضيرها فى العزائم .

لذا نقدم لك فى هذا التقرير تشكيلة متكاملة من الاطباق الجانبيه لاغني عنها على سفرتك فر رمضان.

1- سمبوسة (لحمة / فراخ / جبنة)

المكونات:

1 باكيت رقائق سمبوسة

2 ملعقة زيت

1 بصلة مفرومة

250 جم لحمة مفرومة أو صدور فراخ

ملح – فلفل – بهارات

(للجبنة: رومي + موتزاريلا)

الطريقة:

- شوّحي البصل في الزيت، ضيفي اللحمة أو الفراخ وقلّبي حتى تستوي.

-لفّي في الرقائق واقلي في زيت سخن حتى تنضج .

2- كبة مقلية..

المكونات:

2 كوب برغل ناعم منقوع

1 بصلة

250 جم لحمة مفرومة

ملح – فلفل – بهارات كبة

الحشو:

لحمة مفرومة

بصل

صنوبر (اختياري)

الطريقة:

افرمي البرغل مع اللحمة والبصل، شكّلي واحشي، واقلي في زيت متوسط السخونة.

3- بطاطس ويدجز

المكونات:

1 كجم بطاطس

2 ملعقة زيت

بابريكا – ثوم بودرة – فلفل – ملح

الطريقة: تتقطع ويدجز، تتسلق 5 دقايق، تتبل وتتحمّر في الفرن على 200°.

4- سلطة طحينة

المكونات:

½ كوب طحينة

1 ليمونة

1 فص ثوم

ملح – كمون

ماء حسب القوام

الطريقة: تتخلط كل المكونات لحد ما تبقى ناعمة.

5- سلطة زبادي بالخيار

المكونات:

2 علبة زبادي

2 خيار مبشور

ملح

نعناع ناشف

الطريقة: تخلط وتدخل التلاجة قبل التقديم.

6- ورق عنب صغير

المكونات:

½ كجم ورق عنب

1 كوب أرز

بصل – طماطم

زيت – ملح – فلفل

الطريقة: يتحشي ويتسوى على نار هادية.

7- سبرنج رول (خضار / فراخ)

المكونات:

ورق سبرنج رول

جزر – كرنب – فلفل

200 جم فراخ

صويا صوص – فلفل

الطريقة: الحشو يتشوّح، يلف، ويتقلي لحد ما يقرمش.