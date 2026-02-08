رئيس النيابة الإدارية يفتتح منظومة التحول الرقمي والميكنة الشاملة بنيابة الاتصالات والدفاع

افتتح المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم، منظومة التحول الرقمي والميكنة الشاملة بنيابة الاتصالات والدفاع، وذلك عبر تقنية "الفيديو كونفرانس".

وحضر الافتتاح المستشار الدكتور محمد أبو ضيف الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار محمود سمير خلف الله مدير وحدة التحول الرقمي، والمستشار محمود حمدي عضو وحدة التحول الرقمي، ومستشاري وأعضاء النيابة الإدارية بنيابة الاتصالات والدفاع يتقدمهم المستشار محمود محمد عبد العال مدير النيابة.

وخلال كلمته التي وجهها للحضور عبر تقنية “الفيديو كونفرانس"، أوضح المستشار محمد الشناوي رئيس الهيئة، أن هذا الحَدَث يعد استكمالًا لمنظومة التحول الرقمي بكافة نيابات الجمهورية، وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في إطار خطة الدولة القومية للتحول الرقمي، وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".

وشدَدَ على ضرورة بذل الأعضاء لأقصى درجات الجهد والعطاء والإخلاص في أداء عملهم؛ بما يسهم في تحقيق رسالة النيابة الإدارية في مكافحة الفساد المالي والإداري وترسيخ دعائم دولة القانون.

في ذات السياق افتتح المستشار محمد الشناوي رئيس الهيئة، ومن خلال تقنية الڤيديو كونفرانس، البرنامج التدريبي لأساسيات الحاسب الآلي المدعومة بأدوات وبرامج وهندسة الذكاء الاصطناعي، الذي يجري عقده من خلال وحدة التشغيل والعمليات لتأهيل العاملين بالقطاع الحكومي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبالتنسيق مع مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية برئاسة المستشار الدكتور أيمن نبيل، ووحدة التحول الرقمي.