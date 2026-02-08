وزير لبناني : نقدر دور مصر الداعم لاستقرار لبنان

أعرب فادي مكي وزير التنمية الإدارية اللبناني عن تقديره لدور مصر الداعم لاستقرار لبنان .. قائلا : "إن العلاقات المصرية اللبنانية تشهد تطورا كبيرا خاصة في مجال التنمية الإدارية ، حيث توجت بتوقيع مذكرات تفاهم بين البلدين لتبادل الخبرات ضمن أعمال اللجنة العليا المشتركة ؛ بهدف دعم المؤسسات اللبنانية مما يعكس حرص مصر على استقرار لبنان ونهضته الإدارية".

وحول تأثير الاستفزازات الإسرائيلية على قطاع التنمية في لبنان .. قال مكي - في تصريح لموفدة وكالة أنباء الشرق الأوسط - : "إنه كتب على لبنان أن يتعايش مع هذه الاستفزازات منذ مدة طويلة ، وبات معروفًا لدى اللبنانيين والمستثمرين هذا الوضع ، واستطاعوا استخدام آليات كثيرة لهذا التعايش ومنها التعاون بين القطاعين العام والخاص".

وفيما يتعلق برؤيته لحصر السلاح بيد الدولة .. أجاب وزير التنمية الإدارية اللبناني قائلا : "رؤيتي لهذا الموضوع مستخلصة من خطاب قسم رئيس الجمهورية جوزيف عون ومن البيان الوزاري الذي أعلنه رئيس مجلس الوزراء ، نظرا لحساسية هذا الموضوع ، ويجب التعاطي معه بدقة ، ونرفع شعار لبنان أولاً ، لبنان دائمًا"..مؤكدا أن الحكومة اللبنانية تبذل قصارى جهودها للتوصل إلى حل يؤدي إلى أمن وأمان الشعب اللبناني.