برلمان

مدبولي: الانتهاء من إعداد أول ميثاق للشركات الناشئة في مصر.. نواب: طوق نجاة لتمكين الشباب وتحويل طاقاتهم لمشروعات إنتاجية.. وخطوة داعمة للاقتصاد الوطني

أميرة خلف
  • رئيس الوزراء: ميثاق الشركات الناشئة يستهدف تعظيم المشاركة بالاقتصاد المحلي
  • برلماني: ميثاق الشركات الناشئةيعزز دور القطاع الخاص في التنمية
  • برلمانية: الميثاق  سيسهم في تذليل العقبات أمام رواد الأعمال وتوفير بيئة محفزة للابتكار
  • برلماني: ميثاق الشركات الناشئة يفتح أبواب الأمل للشبابد وخطوة داعمة للاقتصاد


أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الانتهاء من إعداد أول ميثاق للشركات الناشئة في مصر.


و  قال مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن الدولة تعمل على تطوير القطاعات المعتمدة على التكنولوجيا العميقة، منوها بأن ميثاق الشركات الناشئة وضع مجموعة من الأهداف الاستراتيجية لتنفيذها.


وأوضح مدبولي، خلال كلمته ضمن فعاليات احتفالية «إطلاق ميثاق الشركات الناشئة وريادة الأعمال»، اليوم، أن ميثاق الشركات الناشئة يستهدف تنمية الكوادر المحلية وجذب رأس المال المخاطر.


وشدد على أن ميثاق الشركات الناشئة يستهدف تعظيم المشاركة في الاقتصاد المحلي، مؤكدا أن الدولة تولي اهتماما ومساندة كبيرة للشركات الناشئة.


ولفت إلى أن ميثاق الشركات الناشئة تم وضعه في عملية تشاركية تتسم بالشفافية، معلنا إطلاق ميثاق الشركات الناشئة وريادة الأعمال في مصر.

في هذا الصدد، أشاد النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب بإعلان  الدكتور مصطفى مدبولي الانتهاء من إعداد أول ميثاق للشركات الناشئة في مصر ، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستسهم في تمكين الشباب اقتصاديًا وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية.


وأكد " مسعود " في تصريح خاص لموقع " صدى البلد" أن هذا الميثاق من شأنه أن يتيح للشركات الناشئة بيئة منظمة لتطوير مشاريعها، علاوة على دوره في إزالة العقبات التي تواجهها، كما سيسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز الابتكار وخلق فرص عمل جديدة، بما يدعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.


من جانبه ،ثمنت النائبة شيماء نبيه، عضو مجلس النواب، إعلان الدكتور مصطفى مدبولي الانتهاء من إعداد أول ميثاق للشركات الناشئة في مصر ، مؤكدة أنها تمثل نقلة نوعية في دعم بيئة ريادة الأعمال، وتوفير إطار منظم ومحفز لنمو الشركات.


وأوضحت" نبيه" في تصريح خاص لموقع" صدى البلد"  أن الميثاق سيسهم في تذليل العقبات أمام رواد الأعمال، وتوفير بيئة محفزة للابتكار، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وبناء اقتصاد قائم على المعرفة.


كما أوضحت عضو النواب أن دعم الشركات الناشئة ينعكس بشكل مباشر على خلق فرص عمل جديدة للشباب، وتشجيع الأفكار المبتكرة، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.


في سياق متصل، قال النائب ياسر الحفناوي، عضو مجلس النواب، إن إطلاق الدولة «ميـثاق الشركات الناشئة» خطوة تنموية مهمة تستهدف تمكين الشباب وتحويل طاقاتهم الإبداعية إلى مشروعات إنتاجية تسهم في حل مشكلات البطالة وتحسين مستوى المعيشة، بدلا من الاعتماد على الوظائف التقليدية محدودة الفرص.


وقال «الحفناوي» إن الميثاق يحمل بعدا اجتماعيا واضحا إلى جانب أبعاده الاقتصادية، لأنه يراهن بالأساس على الشباب باعتبارهم الثروة الحقيقية لمصر، موضحا أن دعم 5000 شركة ناشئة وخلق نحو نصف مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة يعني توفير مسارات جديدة للعمل أمام آلاف الخريجين وأصحاب الأفكار المبتكرة.


وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن السنوات الماضية أثبتت أن كثيرا من الشباب يمتلك افكارا واعدة، لكنهم كانوا يصطدمون بعقبات إجرائية وتمويلية، وهو ما دفع بعضهم للعزوف عن تنفيذ مشروعاتهم أو البحث عن فرص خارج البلاد، مؤكدا أن الإجراءات التي يتضمنها الميثاق، مثل تسهيل التراخيص وتيسير المعاملات الضريبية وتبسيط القواعد التنظيمية، ستمنح هؤلاء الشباب فرصة حقيقية للانطلاق داخل السوق المصرية.


وأضاف «الحفناوي» أن الميثاق يساهم أيضا في تحقيق تنمية أكثر عدالة جغرافيا، من خلال تشجيع انتشار الشركات الناشئة في المحافظات وليس فقط في القاهرة والإسكندرية، ما يخلق فرص عمل محلية ويحد من الهجرة الداخلية ويعزز التنمية بالمناطق الأقل حظا، لافتا إلى أهمية تركيز الدولة على مجالات مثل التكنولوجيا الزراعية والسياحية والخدمية، لما لها من ارتباط مباشر بحياة المواطنين اليومية، مؤكدا أن الابتكار في هذه القطاعات يمكن أن يحسن جودة الخدمات ويرفع كفاءة الإنتاج ويخفض التكاليف على المواطنين.

وشدد النائب ياسر الحفناوي على ضرورة تكثيف برامج التدريب والتأهيل وبناء قدرات الشباب، بالتوازي مع الدعم المالي، حتى يتمكنوا من إدارة مشروعاتهم بكفاءة وضمان استدامتها، مشيرًا إلى أن الاستثمار في الإنسان لا يقل أهمية عن الاستثمار في رأس المال، مؤكدا على أن «ميثاق الشركات الناشئة» يمثل رسالة طمأنة للشباب بأن الدولة تقف بجانبهم وتؤمن بقدرتهم على صناعة المستقبل.

