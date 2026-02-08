المالية تكرم الفائزين في مسابقة أكثر الأفكار الإبداعية لموازنة المواطن

قام أحمد كجوك وزير المالية، بتكريم الشباب الفائزين في مسابقة «أكثر الأفكار الإبداعية لإعداد تقرير موازنة المواطن ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦»، التي تضمنت شبابًا من مختلف الجامعات، ونادي المواطنة الفعالة وبرنامج الموازنة التشاركية والمساءلة والرقابة المجتمعية بالمحافظات، قائلًا: «كل التقدير لمن أثرى تجربة الموازنة التشاركية بحلول مبتكرة وغير تقليدية، ونحن نؤمن بقدرة شباب مصر على صنع الحاضر والمستقبل بأداء استثنائي يجعلنا أكثر قدرة على التنافسية والتأثير ».

أضاف الوزير: «إننى سعيد جدًا بالطاقات الكامنة في أبناء مصر التي تضع علينا مسئولية أكبر في مسار تمكين الشباب من أجل بناء مستقبل أكثر كفاءة واستدامة»، موضحًا أننا ندرك أن الأولويات متغيرة من محافظة لأخرى لكننا نتفق جميعًا على أولوية التنمية البشرية وتحسين الخدمات العامة لجميع المواطنين.

أضاف كجوك: «سنعمل بكل قوة على أن تعكس مخصصات الموازنة أولويات المواطنين.. ورفع كفاءة وتأثير البرامج والمبادرات القائمة».

قال ياسر صبحي نائب الوزير للسياسات المالية، إن الشباب ركيزة أساسية في صياغة المستقبل وتطوير السياسات العامة، موضحًا أهمية الحوار المستمر مع الشباب على نحو يسهم في إعداد موازنة عادلة تلبي احتياجاتهم وطموحاتهم.

أضاف أننا نعمل على نشر الوعي بمستهدفاتنا المالية، وكذلك سياساتنا وبرامجنا التى تتضمن مساندة أفكار الشباب بتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

أكدت سارة عيد مستشار الوزير لشئون شفافية الموازنة والمشاركة المجتمعية، أننا نسعى إلى ترجمة أفكار الشباب إلى واقع ملموس في ميدان العمل الاقتصادي، من خلال تقديم نماذج ناجحة لشراكات حقيقية مع الشباب تعكس إيمان الدولة بدورهم في التنمية وصناعة المستقبل، موضحةً أننا نحرص على رفع الوعي لدى المواطن بخطط الحكومة والسياسة المالية للدولة؛ حتى يصبح شريكًا أصيلاً في عملية إعداد الموازنة على المستوى المحلي؛ بما يحقق الاستغلال الأمثل لموارد الدولة.