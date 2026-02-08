قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تشكيل بيراميدز في مواجهة ريفرز يونايتد بدوري أبطال إفريقيا
الرئيس السيسي : مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن بعثة الاتحاد الإفريقي لدعم استقرار الصومال
في 3 دقائق.. المصري يتعادل وكايزر تشيفز يتقدم بالهدف الثاني فى الكونفدرالية
كيف نحبب أطفالنا في الصيام؟.. نصائح تربوية لبداية صحيحة في رمضان دون ضغط
زيسكو الزامبي يسجل الهدف الأول أمام الزمالك بالكونفيدرالية
جلسة طارئة لمجلس النواب الثلاثاء المقبل لنظر التعديل الوزاري
حفلات عيد الحب 2026.. حماقي في السعودية وهيفاء بـ لبنان وإليسا كندا وأمريكا
مناع: الثلاثاء المقبل.. جلسة طارئة لمجلس النواب لمناقشة قضية مهمة
سيدات سلة سموحة.. سيطرة كاملة في الدوري
قبل رمضان.. الياميش بأسعار مخفضة بنسبة 25% في المجمعات الاستهلاكية
ارتفاع أسعار الذهب .. وهذه قيمه عيار 21
إسرائيل: هبوط اضطراري لطائرة «ويز إير» في مطار بن جوريون بعد الاشتباه بحدث أمني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

المالية تكرم الفائزين في مسابقة أكثر الأفكار الإبداعية لموازنة المواطن

جانب من الحدث
جانب من الحدث
محمد يحيي

قام أحمد كجوك وزير المالية، بتكريم الشباب الفائزين في مسابقة «أكثر الأفكار الإبداعية لإعداد تقرير موازنة المواطن ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦»، التي تضمنت شبابًا من مختلف الجامعات، ونادي المواطنة الفعالة وبرنامج الموازنة التشاركية والمساءلة والرقابة المجتمعية بالمحافظات، قائلًا: «كل التقدير لمن أثرى تجربة الموازنة التشاركية بحلول مبتكرة وغير تقليدية، ونحن نؤمن بقدرة شباب مصر على صنع الحاضر والمستقبل بأداء استثنائي يجعلنا أكثر قدرة على التنافسية والتأثير ».

أضاف الوزير: «إننى سعيد جدًا بالطاقات الكامنة في أبناء مصر التي تضع علينا مسئولية أكبر في مسار تمكين الشباب من أجل بناء مستقبل أكثر كفاءة واستدامة»، موضحًا أننا ندرك أن الأولويات متغيرة من محافظة لأخرى لكننا نتفق جميعًا على أولوية التنمية البشرية وتحسين الخدمات العامة لجميع المواطنين.

أضاف كجوك: «سنعمل بكل قوة على أن تعكس مخصصات الموازنة أولويات المواطنين.. ورفع كفاءة وتأثير البرامج والمبادرات القائمة».

قال ياسر صبحي نائب الوزير للسياسات المالية، إن الشباب ركيزة أساسية في صياغة المستقبل وتطوير السياسات العامة، موضحًا أهمية الحوار المستمر مع الشباب على نحو يسهم في إعداد موازنة عادلة تلبي احتياجاتهم وطموحاتهم.

أضاف أننا نعمل على نشر الوعي بمستهدفاتنا المالية، وكذلك سياساتنا وبرامجنا التى تتضمن مساندة أفكار الشباب بتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

أكدت سارة عيد مستشار الوزير لشئون شفافية الموازنة والمشاركة المجتمعية، أننا نسعى إلى ترجمة أفكار الشباب إلى واقع ملموس في ميدان العمل الاقتصادي، من خلال تقديم نماذج ناجحة لشراكات حقيقية مع الشباب تعكس إيمان الدولة بدورهم في التنمية وصناعة المستقبل، موضحةً أننا  نحرص على رفع الوعي لدى المواطن بخطط الحكومة والسياسة المالية للدولة؛ حتى يصبح شريكًا أصيلاً في عملية إعداد الموازنة على المستوى المحلي؛ بما يحقق الاستغلال الأمثل لموارد الدولة.

المالية موازنة المواطن الرقابة المجتمعية شباب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

دواجن بيضاء

ارتفاع جنوني في أسعار الدواجن بالأسواق.. كم وصل ثمن الكيلو؟

مشغولات ذهبية

ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم .. وهذا ثمن الجنيه

نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية

بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية

المحال العامة

مهلة سنة لتقنين الأوضاع .. إنذار أخير للمحال غير المُرخصة | تفاصيل

الأهلي

صرف 2 مليار علشان يتعادل .. ناقد رياضي يسخر من أداء لاعبي الأهلي أمام شبيبة القبائل

إمام عاشور

بعد مناسك العمرة.. إجراء جديد في الأهلي ضد إمام عاشور

محمود حجازي

مرة اجتماع وأخرى يشرب الشاي.. زوجة محمود حجازي تكشف تناقضات اعترافاته في التحقيق

ترشيحاتنا

مفتي الجمهورية

المفتي: إسرائيل كيان غير شرعي تاريخيا وجغرافيا.. وأصولهم تفقدهم مفهوم الشعب الحقيقي

مجمع البحوث الإسلامية

البحوث الإسلامية يعلن خطته الدعوية والتوعويّة خلال شهر رمضان المبارك

حكم الصوم للمرأة التي يأتيها دم الحيض مرتين في الشهر

حكم الصوم للمرأة التي يأتيها دم الحيض مرتين في الشهر.. الإفتاء تجيب

بالصور

وصفات طبيعية للعناية بالبشرة

وصفات طبيعية للعناية بالبشرة
وصفات طبيعية للعناية بالبشرة
وصفات طبيعية للعناية بالبشرة

لغذاء لذيذ..فراخ بانيه بالموزاريلا مع إسباجيتي بالصلصة

فراخ بانيه بالموزاريلا مع إسباجيتي بالصلصة
فراخ بانيه بالموزاريلا مع إسباجيتي بالصلصة
فراخ بانيه بالموزاريلا مع إسباجيتي بالصلصة

حرقة المعدة.. أسباب غير متوقعة ستغير نظرتك تمامًا

حرقة المعدة ليست كما تظن..اسباب غير متوقعه
حرقة المعدة ليست كما تظن..اسباب غير متوقعه
حرقة المعدة ليست كما تظن..اسباب غير متوقعه

8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك

8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك
8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك
8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك

فيديو

محمود حجازي

مرة اجتماع وأخرى يشرب الشاي.. زوجة محمود حجازي تكشف تناقضات اعترافاته في التحقيق

أسرار محمد صلاح

أسرار محمد صلاح داخل ليفربول.. من مطربه المفضل ومن أقرب أصدقائه

أيمن بهجت قمر

هنيدي أنقذني وطلعت همي الأفلام.. أيمن بهجت قمر يكشف كواليس حياته وأعماله الفنية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد