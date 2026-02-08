في 3 دقائق.. المصري يتعادل وكايزر تشيفز يتقدم بالهدف الثاني فى الكونفدرالية

فى 3 دقائق شهدت مباراة المصري البورسعيدي وكايزر تشيفز تسجيل هدفين في المباراة المقامة بينهما فى إطار منافسات دور المجموعات بكأس الكونفدرالية.



أدرك النادي المصري البورسعيدي التعادل أمام كايزر تشيفز الجنوب إفريقي فى الدقيقة 57 فى المباراة المقامة بينهما فى دور المجموعات بكأس الكونفدرالية .

وأحرز هدف المصري البورسعيدي في شباك كايزر تشيفز عن طريق عبدالرحيم دغموم.

نادي كايزر تشيفز رد سريعاً في الدقيقة 60 وأحرز هدف التقدم من جديد في شباك المصري البورسعيدي عن طريق مكارثي بعد خطأ فادح من حارس المصري.

وبدأ اللقاء بمحاولة للنادي المصري بعد كرة عرضية من دغموم على حدود منطقة الجزاء وتمر الكرة بجوار مرمى كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.



في الدقيقة 12 شهدت فرصة خطيرة لصالح فريق كايزر تشيفز بعد تسديدة من ضربة حرة على حدود منطقة الجزاء عن طريق ليليبو وتمر الكرة أعلى مرمي النادي المصري.



وشهدت الدقيقة 15 فرصة للنادي المصري بعد عرضية من ضربة حرة وتصدى لها الدفاع ومتابعة وتسديدة من منذر طمين على حدود منطقة الجزاء وتمر الكرة أعلى مرمى حارس كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء في الدقيقة 32 لصالح فريق كايزر تشيفز بداعي لمسة يد لاعب النادي المصري أحمد أيمن منصور.



أشهر حكم اللقاء البطاقة الصفراء في الدقيقة 33 ضد خالد صبحي بداعي الإعتراض على القرارات التحكيمية.في الدقيقة 35 نشبت مشادات كلامية بين لاعبي المصري وكايزر تشيفز بعد احتساب ركلة الجزاء.



وافتتح نادي كايزر تشيفز الجنوب إفريقي التسجيل في الدقيقة 38 بهدف من ركلة جزاء في شباك المصري البورسعيدي عن طريق اللاعب فلافيو .