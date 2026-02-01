تاريخ مواجهات الزمالك والمصري البورسعيدي.. تعرف عليها

التقى نادي الزمالك مع نظيره المصري البورسعيدي في 122 مباراة قبل مواجهة الأحد.

تاريخ اللقاءات بين الفريقين يشهد تفوقًا واضحًا للزمالك، الذي تمكن من تحقيق الفوز في 66 مباراة، بينما نجح المصري في الفوز في 25 مواجهة فقط، وسجل التعادل بينهما في 31 مباراة.

من حيث الأهداف، أحرز لاعبو الزمالك 175 هدفًا في مرمى المصري، في حين سجل لاعبو الفريق البورسعيدي 91 هدفًا فقط، مما يعكس الغزارة التهديفية للفريق الأبيض على مر السنوات في مواجهاته مع الفريق البورسعيدي. هذا التاريخ الطويل يظهر السيطرة النسبيّة للزمالك في اللقاءات المباشرة، لكنه في الوقت نفسه يوضح قدرة المصري على إحداث المفاجآت أحيانًا.

مشوار الزمالك في كأس الكونفدرالية الأفريقية



بدأ الزمالك رحلته في بطولة كأس الكونفدرالية بالتأهل إلى دور المجموعات بعد تجاوزه فريق ديكيداها الصومالي بسهولة، حيث فاز بمجموع المباراتين الذهاب والإياب بسباعية نظيفة في دور الـ32.

وفي دور المجموعات، خاض الفريق الأبيض أولى مبارياته بفوز صعب على زيسكو الزامبي بهدف نظيف، قبل أن يتعادل في الجولة الثانية خارج الديار بهدف لكل فريق.

الجولة الثالثة كانت مواجهة قوية أمام المصري البورسعيدي، والتي انتهت بالتعادل السلبي، ليظهر الزمالك مستوى متوازنًا بين الانتصارات والتعادلات ويثبت استمراريته في المنافسة بالبطولة.



مشوار المصري البورسعيدي في البطولة

على الجانب الآخر، بدأ النادي المصري مشواره في كأس الكونفدرالية الأفريقية بمواجهة الاتحاد الليبي في دور الـ32. بدأت رحلة الفريق البورسعيدي بالتعادل السلبي في مباراة الذهاب التي أقيمت في ليبيا، قبل أن يحقق الفوز في لقاء العودة بهدفين مقابل هدف، ليضمن التأهل إلى دور المجموعات.





في مرحلة المجموعات، أظهر المصري قوة كبيرة، حيث فاز على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بهدفين مقابل هدف، ثم واصل الفريق انتصاراته بفوز مثير على زيسكو يونايتد الزامبي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في زامبيا. الجولة الثالثة شهدت مواجهة صعبة أمام الزمالك، والتي انتهت بالتعادل السلبي، مما يعكس قدرة المصري على المنافسة بقوة ضمن المجموعة وتحقيق نتائج إيجابية أمام الفرق الكبرى.



تاريخ مواجهات الزمالك والمصري البورسعيدي يظهر تفوق الأبيض على مستوى الانتصارات والأهداف، لكن المصري أثبت أنه خصم صعب يمكنه فرض التعادل أو الانتصار أحيانًا. في كأس الكونفدرالية، يسعى الفريقان لمواصلة الأداء القوي في دور المجموعات، مع التأكيد على أن كل مباراة بينهما دائمًا ما تكون مثيرة ومليئة بالتحديات



