قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عاقبته وأنا في الطائرة.. وليد صلاح الدين يعلق على أزمة إمام عاشور
القائد العام للقوات المسلحة: الجاهزية القتالية والوعي المستنير خط الدفاع الأول عن الوطن
أسعار صرف العملات اليوم الأحد 1 فبراير 2026|فيديو
أسعار الذهب اليوم الأحد 1 فبراير 2026.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم| فيديو
«التضامن»: صندوق دعم الصناعات الريفية يمثل مصر في معرض للحرف اليدوية والتراثية بالهند
إيران تعلن عن تصنيف الجيوش الأوروبية منظمات إرهابية
بدء محاكمة 63 متهما بخلية الهيكل الإداري للإخوان.. بعد قليل
لو مسافر.. اعرف مواعيد قطارات «القاهرة - الإسكندرية» اليوم الأحد 1 فبراير 2026
سر أول الشهر فى الحفاظ على رصيد عداد الكهرباء
يصل لـ الأشغال الشاقة المؤبدة.. احذر التهديد على السوشيال ميديا
ادفع فاتورة كهرباء فبراير 2026 أونلاين .. وتجنب الغرامة
اشتباكات عنيفة في تورينو بعد إغلاق مركز ثقافي يساري وإصابة 11 من الشرطة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تاريخ مواجهات الزمالك والمصري البورسعيدي.. تعرف عليها

الزمالك والمصري
الزمالك والمصري
رباب الهواري

التقى نادي الزمالك مع نظيره المصري البورسعيدي في 122 مباراة قبل مواجهة الأحد. 

تاريخ اللقاءات بين الفريقين يشهد تفوقًا واضحًا للزمالك، الذي تمكن من تحقيق الفوز في 66 مباراة، بينما نجح المصري في الفوز في 25 مواجهة فقط، وسجل التعادل بينهما في 31 مباراة.

من حيث الأهداف، أحرز لاعبو الزمالك 175 هدفًا في مرمى المصري، في حين سجل لاعبو الفريق البورسعيدي 91 هدفًا فقط، مما يعكس الغزارة التهديفية للفريق الأبيض على مر السنوات في مواجهاته مع الفريق البورسعيدي. هذا التاريخ الطويل يظهر السيطرة النسبيّة للزمالك في اللقاءات المباشرة، لكنه في الوقت نفسه يوضح قدرة المصري على إحداث المفاجآت أحيانًا.

مشوار الزمالك في كأس الكونفدرالية الأفريقية
 

بدأ الزمالك رحلته في بطولة كأس الكونفدرالية بالتأهل إلى دور المجموعات بعد تجاوزه فريق ديكيداها الصومالي بسهولة، حيث فاز بمجموع المباراتين الذهاب والإياب بسباعية نظيفة في دور الـ32.

وفي دور المجموعات، خاض الفريق الأبيض أولى مبارياته بفوز صعب على زيسكو الزامبي بهدف نظيف، قبل أن يتعادل في الجولة الثانية خارج الديار بهدف لكل فريق. 

الجولة الثالثة كانت مواجهة قوية أمام المصري البورسعيدي، والتي انتهت بالتعادل السلبي، ليظهر الزمالك مستوى متوازنًا بين الانتصارات والتعادلات ويثبت استمراريته في المنافسة بالبطولة.
 

مشوار المصري البورسعيدي في البطولة

على الجانب الآخر، بدأ النادي المصري مشواره في كأس الكونفدرالية الأفريقية بمواجهة الاتحاد الليبي في دور الـ32. بدأت رحلة الفريق البورسعيدي بالتعادل السلبي في مباراة الذهاب التي أقيمت في ليبيا، قبل أن يحقق الفوز في لقاء العودة بهدفين مقابل هدف، ليضمن التأهل إلى دور المجموعات.


 

في مرحلة المجموعات، أظهر المصري قوة كبيرة، حيث فاز على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بهدفين مقابل هدف، ثم واصل الفريق انتصاراته بفوز مثير على زيسكو يونايتد الزامبي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في زامبيا. الجولة الثالثة شهدت مواجهة صعبة أمام الزمالك، والتي انتهت بالتعادل السلبي، مما يعكس قدرة المصري على المنافسة بقوة ضمن المجموعة وتحقيق نتائج إيجابية أمام الفرق الكبرى.
 

تاريخ مواجهات الزمالك والمصري البورسعيدي يظهر تفوق الأبيض على مستوى الانتصارات والأهداف، لكن المصري أثبت أنه خصم صعب يمكنه فرض التعادل أو الانتصار أحيانًا. في كأس الكونفدرالية، يسعى الفريقان لمواصلة الأداء القوي في دور المجموعات، مع التأكيد على أن كل مباراة بينهما دائمًا ما تكون مثيرة ومليئة بالتحديات


 

الزمالك المصري البورسعيدي الكونفدرالية اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشادة واشتباك بالأيدي بين قارئ بسرادق وأحد الحضور تثير الجدل بمواقع التواصل

«أنت اتهبلت ولا إيه؟».. مشادة داخل سرادق عزاء تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي

مقابر

بعد فك الكوبري | محافظ القاهرة يكشف مصير المقابر التراثية بالسيدة عائشة والإمام الشافعي

مشادة كلامية بين متسابق برنامج التلاوة وأحد متابعيه

تفاصيل مشادة كلامية بين متسابق برنامج دولة التلاوة وأحد متابعيه

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم 1-2-2026

محمود السراج واشرف زكي

أشرف زكي يكشف موقف النقابة من محمود سراج بعد تصريحاته المسيئة لمصر | خاص

صيام الأيام البيض

صيام الأيام البيض .. الإفتاء توضح حكم صيام يوم واحد

فضل صيام الأيام البيض

تبدأ غدًا .. فضل صيام الأيام البيض وليلة النصف من شعبان 2026

إمام عاشور

التوأم يتدخل في أزمة إمام عاشور مع الأهلي .. والمونديال كلمة السر | تفاصيل

ترشيحاتنا

سارة خليفة

محاكمة المتهمين في القضية المعروفة بتصنيع المواد المخدرة.. بعد قليل

قطار

مصرع شاب وإصابة آخر في اصطدام قطار بهما بأسيوط

المتهمين

القبض على المتهمين بإلقاء مادة حارقة تجاه سيدة بالشرقية

بالصور

القائد العام للقوات المسلحة: الجاهزية القتالية والوعي المستنير خط الدفاع الأول عن الوطن

وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة
وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة
وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة

تسلا تغلق صفحة طرازي S و X وتُعيد توجيه بوصلتها نحو عالم الروبوتات

تسلا
تسلا
تسلا

بعد إلغائها .. ماذا تعرف عن سيارات الشوكولاتة المكسيك ؟

رئيسة المكسيك كلادويا شينيباوم
رئيسة المكسيك كلادويا شينيباوم
رئيسة المكسيك كلادويا شينيباوم

«فورد» تستدعي طرازات حديثة بسبب خطر انفجار الزجاج الأمامي

فورد
فورد
فورد

فيديو

وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة

القائد العام للقوات المسلحة: الجاهزية القتالية والوعي المستنير خط الدفاع الأول عن الوطن

فيديو دمنهور

زواج عرفي وقرض 300 ألف.. أسرار صادمة في واقعة دمنهور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

المزيد