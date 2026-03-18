قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قصف إيراني يشعل مبنى في تل أبيب.. وإصابة بحالات اختناق
نجم الزمالك يتغني بـ محمد صلاح: أسطورة بمعنى الكلمة
تقرير: ترامب يعارض شن المزيد من الهجمات على منشآت الطاقة الإيرانية
أبو الغيط يدين العدوان الإيراني الغاشم على المنشآت النفطية بدول الخليج
اكتمال عقد المتأهلين لربع نهائي دوري أبطال أوروبا
إيقاف مُفاجئ لمباراة الغرافة والأهلي في دوري نجوم قطر
تشديد العقوبات على مخالفي تراخيص الكهرباء بمشروع قانون الحكومة الجديد
مجهول الهوية.. العثور على جثمان شاب غارقًا بمياه هاويس الخطاطبة في المنوفية
عراقجي يحذر من مخطط أمريكي لتوسيع الحرب ضد إيران
الإمارات تدين استهداف رأس لفان وتؤكد تضامنها الكامل مع قطر
تصعيد خطير بعد النهائي الإفريقي من فانيسالي موين
نصر عبده: واشنطن في ورطة .. والرهان على سقوط النظام الإيراني عسكريًا «خاسر»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

هل تجزئ صلاة العيد عن الجمعة إذا اجتمعتا في يوم واحد؟.. الأزهر للفتوى يجيب

مركز الأزهر للفتوى الالكترونية
مركز الأزهر للفتوى الالكترونية
عبد الرحمن محمد

ورد سؤال إلى مركز الأزهر للفتوى الالكترونية عبر صفحته الرسمية يقول السائل: "هل تجزئ صلاة العيد عن صلاة الجمعة إذا اجتمعتا في يوم واحد؟. 

أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية الحكم الشرعي في مسألة إجزاء صلاة العيد عن صلاة الجمعة حال اجتماعهما في يوم واحد، مؤكداً أن صلاتي العيد والجمعة من الشعائر العظيمة التي يجب إقامتها على مجموع الأمة الإسلامية، ولا يسع الأمة ترك واحدة منهما وإن اجتمعتا.

 أما على مستوى الأفراد، فقد استعرض المركز تباين آراء الفقهاء؛ حيث ذهب الحنفية والمالكية إلى أن الصلاتين مستقلتان تماماً ولا تغني إحداهما عن الأخرى، بينما رأى الشافعية أن الجمعة لا تسقط عمن صلى العيد إلا في حال وجود مشقة في الذهاب إليها. 

وفي المقابل، ذهب الحنابلة إلى سقوط صلاة الجمعة عمن أدى العيد في جماعة، مع وجوب صلاة الظهر 4 ركعات؛ استناداً لقول النبي ﷺ: «قَدِ اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ، فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنَ الْجُمُعَةِ، وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ». 

وخلصت الفتوى إلى أنه يجوز لمن أدى العيد ووجد مشقة في الخروج للجمعة بسبب سفر أو مرض أو بُعد مكان أن يقلد من أجاز تركها مع صلاتها ظهراً، لكن الأفضل والأولى لمن لم يجد مشقة هو الجمع بين أداء الصلاتين اقتداءً بهدي النبي ﷺ. 

تكبيرات عيد الفطر 2026 مكتوبة

ومن جهتها كشفت دار الإفتاء المصرية، عن الصيغة المحددة لتكبيرات عيد الفطر المبارك وهي:

الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا.

وأكدت دار الإفتاء، أن هذه الصيغة هي صيغة تكبيرات عيد الفطر الصحيحة مستشهدة بما أقره الإمام الشافعي.

وقالت دار الإفتاء إن صلاة العيد سُنة مؤكدة يستحب أن تكون في جماعة مع الإمام سواء في المسجد أو الخلاء، ويمكن إقامة تكبيرات العيد بصورة عادية كما لو كانت صلاة العيد في المساجد.

مركز الأزهر العالمي الأزهر صلاتي العيد والجمعة رخصة ترك الجمعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. دار الإفتاء تعلن موعد عيد الفطر غدًا الخميس

موعد عيد الفطر .. دار الإفتاء تستطلع رؤية هلال شهر شوال غدا الخميس

مدبولي

مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون الكهرباء

الحكومة تعلن إجراءات طارئة.. دراسة العمل عن بعض وتبكير غلق المحلات ومفاجأة بشأن الأجور

الحكومة تعلن إجراءات طارئة.. دراسة العمل عن بعد وتبكير غلق المحلات ومفاجأة بشأن الأجور

أول أيام عيد الفطر

هنعيد مع السعودية ولا لأ؟ دار الإفتاء تحدد أول أيام عيد الفطر المبارك

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة: إغلاق المحلات الساعة ٩ مساءً ويومى الخميس والجمعة الساعة ١٠ مساءً اعتبارا من يوم ٢٨ مارس

موعد تحسن الأحوال الجوية

أمطار متفاوتة الشدة وسيول.. موعد تحسن الأحوال الجوية في مصر

مصطفي مدبولي

هل يُطبق على الجميع؟.. الفئات المستثناة والمستفيدة من مقترح العمل أونلاين الجديد

الحكومة تكشف مفاجأة بشأن الحد الأدنى للأجور بعد العيد

رسميًا.. الحكومة تكشف موعد الإعلان عن زيادة الحد الأدنى للأجور

ترشيحاتنا

البابا تواضروس

البابا تواضروس يلقي عظته الأسبوعية عن "معجزة شفاء المخلع في ضوء الصليب المقدس"

إزالة تعديات

الزراعة: إزالة تعديات بمساحة 8 آلاف متر وتطهير 30 كيلومتراً من المساقي والمصارف بالمراقبات

وجبات خفيفة

مترو الأنفاق: توزيع 150 ألف وجبة إفطار صائم| صور

بالصور

طريقة عمل سلطة الرنجة بالطحينة

طريقة عمل سلطة الرنجة بالطحينة.
طريقة عمل سلطة الرنجة بالطحينة.
طريقة عمل سلطة الرنجة بالطحينة.

10 أطعمة ومشروبات تساعد في تقليل رائحة الفم الكريهة

10 أطعمة ومشروبات تساعد في تقليل رائحة الفم الكريهة
10 أطعمة ومشروبات تساعد في تقليل رائحة الفم الكريهة
10 أطعمة ومشروبات تساعد في تقليل رائحة الفم الكريهة

أسامة أبو المجد : تقلبات الدولار والتوترات الإقليمية تضغط على سوق السيارات في مصر

أسامة أبو المجد
أسامة أبو المجد
أسامة أبو المجد

ما هى متلازمة التعب المزمن؟

ما هى متلازمة التعب المزمن ؟
ما هى متلازمة التعب المزمن ؟
ما هى متلازمة التعب المزمن ؟

فيديو

محمد فضل شاكر

كنت شبه شبح وحرارتي 40.. وعكة صحية تضرب محمد فضل شاكر

وزير الدفاع يشهد حفل انتهاء فترة الإعداد العسكري لطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية

وزير الدفاع يشهد حفل انتهاء فترة الإعداد العسكري لطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية

المنطقة الجنوبية العسكرية تنظم احتفالية رمضانية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني

المنطقة الجنوبية العسكرية تنظم احتفالية رمضانية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : إلى أي أمان تسلم المرأة قلبها

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: أمن دول الخليج العربي خط أحمر

المزيد