هل تجزئ صلاة العيد عن الجمعة إذا اجتمعتا في يوم واحد؟.. الأزهر للفتوى يجيب

ورد سؤال إلى مركز الأزهر للفتوى الالكترونية عبر صفحته الرسمية يقول السائل: "هل تجزئ صلاة العيد عن صلاة الجمعة إذا اجتمعتا في يوم واحد؟.

أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية الحكم الشرعي في مسألة إجزاء صلاة العيد عن صلاة الجمعة حال اجتماعهما في يوم واحد، مؤكداً أن صلاتي العيد والجمعة من الشعائر العظيمة التي يجب إقامتها على مجموع الأمة الإسلامية، ولا يسع الأمة ترك واحدة منهما وإن اجتمعتا.

أما على مستوى الأفراد، فقد استعرض المركز تباين آراء الفقهاء؛ حيث ذهب الحنفية والمالكية إلى أن الصلاتين مستقلتان تماماً ولا تغني إحداهما عن الأخرى، بينما رأى الشافعية أن الجمعة لا تسقط عمن صلى العيد إلا في حال وجود مشقة في الذهاب إليها.

وفي المقابل، ذهب الحنابلة إلى سقوط صلاة الجمعة عمن أدى العيد في جماعة، مع وجوب صلاة الظهر 4 ركعات؛ استناداً لقول النبي ﷺ: «قَدِ اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ، فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنَ الْجُمُعَةِ، وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ».

وخلصت الفتوى إلى أنه يجوز لمن أدى العيد ووجد مشقة في الخروج للجمعة بسبب سفر أو مرض أو بُعد مكان أن يقلد من أجاز تركها مع صلاتها ظهراً، لكن الأفضل والأولى لمن لم يجد مشقة هو الجمع بين أداء الصلاتين اقتداءً بهدي النبي ﷺ.

تكبيرات عيد الفطر 2026 مكتوبة

ومن جهتها كشفت دار الإفتاء المصرية، عن الصيغة المحددة لتكبيرات عيد الفطر المبارك وهي:

الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا.

وأكدت دار الإفتاء، أن هذه الصيغة هي صيغة تكبيرات عيد الفطر الصحيحة مستشهدة بما أقره الإمام الشافعي.

وقالت دار الإفتاء إن صلاة العيد سُنة مؤكدة يستحب أن تكون في جماعة مع الإمام سواء في المسجد أو الخلاء، ويمكن إقامة تكبيرات العيد بصورة عادية كما لو كانت صلاة العيد في المساجد.