عيد الفطر 2026.. مواقيت صلاة العيد وحكمها

عيد الفطر 2026.. مع اقتراب نهاية شهر رمضان المبارك والذي سيرحل عنا خلال ساعات قليلة، بدأ المسلمون في شتى بقاع الأرض بالبحث عن عيد الفطر 2026، سواء لمعرفة موعد صلاة العيد، او موعد استطلاع الرؤية، او حكم صلاة العيد .

موعد عيد الفطر 2026

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية عن تفاصيل ميلاد هلال شهر شوال لعام 1447 هجرية، حيث أكدت الحسابات أن الهلال سيولد مباشرة بعد وقوع الاقتران في تمام الساعة الثالثة و25 دقيقة فجر يوم الخميس، الموافق 29 من رمضان و19 من مارس لعام 2026، وهو اليوم المحدد فلكياً لاستطلاع الرؤية والمعروف بـ "يوم الرؤية".



أوضح التقرير الصادر عن المعهد أن الهلال الجديد سيمكث في سماء مكة المكرمة لمدة تصل إلى 30 دقيقة عقب غروب شمس يوم الخميس، بينما تزداد مدة بقائه في سماء القاهرة لتصل إلى 35 دقيقة.

وأشار المعهد إلى أن هذه المدة تعتبر كافية جداً لعمليات الرصد سواء من خلال التلسكوبات المتقدمة أو بالعين المجردة في حال صفاء الأجواء.

وفيما يخص المحافظات المصرية، فمن المتوقع أن يظل الهلال ظاهراً لفترات تتراوح ما بين 30 إلى 37 دقيقة، ما يعزز من فرص التأكد من ثبوت رؤيته في شتى أنحاء الجمهورية.

أما على مستوى العواصم والمدن العربية والإسلامية، فقد تفاوتت مدد بقاء الهلال بعد الغروب لتتراوح بين 11 و44 دقيقة، وذلك تبعاً للموقع الجغرافي والإحداثيات الخاصة بكل مدينة، مما يؤكد دقة النتائج الحسابية التي توصل إليها علماء معمل أبحاث الشمس بالمعهد.

الإعلان الرسمي وموقف الدول العربية

بناءً على المعطيات المذكورة، أكدت التقديرات الفلكية أن غرة شهر شوال 1447 هـ ستوافق يوم الجمعة 20 مارس 2026، ليكون هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

عيد الفطر 2026

وبالتزامن مع ذلك، أعلنت 13 دولة عربية وإسلامية بشكل رسمي أن يوم الجمعة 20 مارس هو بداية العيد، بعد تعذر ثبوت رؤية الهلال مساء الأربعاء، وبذلك يكون يوم الخميس 19 مارس هو المتمم لشهر رمضان الكريم، في قرار موحد جاء متوافقاً مع نتائج تحري الهلال في قطاع واسع من الدول الإسلامية.

ورغم الحسم الفلكي، تترقب الجماهير الإعلان الشرعي من دار الإفتاء المصرية، التي من المقرر أن تستطلع الهلال مساء غدٍ الخميس عقب صلاة المغرب في بث مباشر، لتحديد الموعد النهائي والرسمي لبداية العيد في مصر.

مواقيت صلاة عيد الفطر 2026 في المحافظات

أعد معمل أبحاث الشمس قائمة تفصيلية بمواعيد صلاة عيد الفطر ليوم الجمعة 20 مارس 2026 في مختلف محافظات ومدن الجمهورية، وجاءت كالتالي:



القاهرة والجيزة والمنصورة وبنها: 6:24

الإسكندرية: 6:29

بورسعيد والإسماعيلية: 6:20

السويس: 6:19

العريش: 6:14

الطور والغردقة: 6:15

سانت كاترين: 6:13

طابا: 6:10

شرم الشيخ: 6:12

دمنهور: 6:27

طنطا وكفر الشيخ وشبين الكوم وبني سويف: 6:25

الزقازيق: 6:23

الفيوم والمنيا: 6:26

أسيوط: 6:24

سوهاج: 6:22

قنا وأسوان: 6:18

أبوسمبل: 6:23

مرسى مطروح: 6:40

الخارجة: 6:28

دمياط: 6:22

السلوم: 6:48

نويبع: 6:11

حلايب: 6:03

شلاتين: 6:07

يأتي هذا التقرير في ظل تنامي معدلات البحث الإلكتروني من قبل المواطنين الراغبين في ترتيب احتفالاتهم، والتعرف على اليوم الرسمي لبداية العيد ومواعيد الصلاة، خاصة مع التباين الذي قد يطرأ أحياناً بين الحسابات الفلكية والرؤية الشرعية الميدانية.





حكم صلاة عيد الفطر في المذاهب الأربعة؟

اختلف العلماء في حكم صلاة العيدين على ثلاثة أقوال: القول الأول: أنها سنة مؤكدة، وهو مذهب الإمامين مالك والشافعي، والقول الثاني: أنها فرض على الكفاية، وهو مذهب الإمام أحمدبن حنبل، والقول الثالث: إنها واجبة على كل مسلم، فتجب على كل رجل، ويأثم من تركها من غير عذر، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد.

لكن الراجح أن صلاة العيد سنة مؤكدة كما قال المالكية والشافعية، مستدلين بما رواه البخاري و مسلم من حديث طلحة بن عبيد الله يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يسأله عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خمس صلوات في اليوم والليلة»، فقال: هل علي غيرها؟ قال: «لا، إلا أن تطوع». قالوا: فلو كانت صلاة العيد واجبة لبينها له رسول الله صلى الله عليه وسلم.

تكبيرات العيد

أعلنت دار الإفتاء المصرية الصيغة المحددة لتكبيرات عيد الفطر المبارك (الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا).

وأوضحت الدار أن هذه الصيغة هي صيغة شرعية صحيحة وصفها الإمام الشافعي رضي الله عنه بالحسن، منوهة إلى أن من ادعى أن هذه الصيغة المشهورة بدعة فهو إلى البدعة أقرب؛ حيث تحجر واسعا وضيق ما وسعه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وقيد المطلق بلا دليل، ويسعنا في ذلك ما وسع سلفنا الصالح من استحسان مثل هذه الصيغ وقبولها وجريان عادة الناس عليها بما يوافق الشرع الشريف ولا يخالفه، ونهي من نهى عنها غير صحيح لا يلتفت إليه ولا يعول عليه.

وقالت دار الإفتاء المصرية إن صلاة العيد سنة مؤكدة، ويستحب أن تكون في جماعة مع الإمام سواء في المسجد أو الخلاء، وولو وجد مانع يجوز أن يصلي المسلم العيد في البيت منفردا أو مع أهل بيته، ويمكن إقامة تكبيرات العيد بصورة عادية كما لو كانت صلاة العيد في المساجد.