تكبيرات عيد الفطر 2026 مكتوبة.. صيغتها وكيفية ترديدها وسنن صلاة العيد

ساعات معدودة متبقية ويستقبل المصريون عيد الفطر 2026، ومع هذه المناسبة المباركة يبحث كثيرون عن تكبيرات عيد الفطر مكتوبة وأفضل صيغة تكبيرات العيد، إلى جانب معرفة كيفية ترديد تكبيرات عيد الفطر وسنن صلاة العيد كما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وتُعد تكبيرات العيد من أبرز مظاهر الفرح والشعائر الإسلامية التي تُحيي القلوب وتُعلن قدوم العيد، وفي السطور التالية نعرض تكبيرات عيد الفطر 2026 مكتوبة كاملة، وصيغها الصحيحة، ووقت التكبير، إضافةً إلى أهم سنن صلاة عيد الفطر التي يستحب الالتزام بها لنيل الأجر الكامل.

تكبيرات عيد الفطر 2026 مكتوبة

ومن جانبها كشفت دار الإفتاء المصرية، عن الصيغة المحددة لتكبيرات عيد الفطر المبارك وهي :

الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا.

وأكدت دار الإفتاء، أن هذه الصيغة هي صيغة تكبيرات عيد الفطر الصحيحة مستشهدة بما أقره الإمام الشافعي.

وقالت دار الإفتاء إن صلاة العيد سُنة مؤكدة يستحب أن تكون في جماعة مع الإمام سواء في المسجد أو الخلاء، ويمكن إقامة تكبيرات العيد بصورة عادية كما لو كانت صلاة العيد في المساجد.

موعد أول أيام عيد الفطر وصلاة عيد الفطر في القاهرة:

يعد عيد الفطر من أهم المناسبات الإسلامية التي يحتفل بها المسلمون بعد شهر كامل من الصيام، إذ يجمع بين الفرحة والعبادة وصلة الرحم، لذلك يحرص كثيرون على معرفة موعد عيد الفطر في مصر 2026 وأبرز مظاهر الاحتفال به، إلى جانب معرفة توقيت صلاة العيد وأماكن إقامتها في مختلف المدن.

أول أيام عيد الفطر 2026

تستطلع دار الإفتاء المصرية، بعد غروب شمس غدا الخميس الموافق 29 رمضان، الموافق 19 مارس 2026، هلال شهر شوال لعام 1447 هجريًّا، فإذا ثبتت رؤية هلال شوال بالعين المجردة يكون شهر رمضان 29 يومًا، ويكون يوم الجمعة 20 مارس 2026 هو أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 2026.

أما إذا تعذرت رؤية هلال شهر شوال بالعين المجردة، فيكون يوم الجمعة 20 مارس 2026 هو المتمم لشهر رمضان، ويكون يوم السبت 21 مارس 2026 غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك.

موعد صلاة عيد الفطر 2026

توقيت صلاة عيد الفطر 2026 يختلف بحسب كل محافظة وأخرى وذلك وفقا لاختلاف التوقيت المحلي بين المدن، ويأتي المواعيد المتوقعة للصلاة في عدد من المحافظات:

توقيت صلاة العيد في القاهرة ستكون في تمام الساعة : 6:24 صباحًا

توقيت صلاة العيد في الجيزة: 6:25 صباحًا

توقيت صلاة العيد في الإسكندرية: 6:29 صباحًا

توقيت صلاة العيد في الإسماعيلية: 6:20 صباحًا

توقيت صلاة العيد في السويس: 6:19 صباحًا

صلاة العيد في بورسعيد: 6:20 صباحًا

الزقازيق: 6:23 صباحًا

المنصورة: 6:23 صباحًا

أسيوط: 6:24 صباحًا

المنيا: 6:26 صباحًا

بني سويف: 6:25 صباحًا

الفيوم: 6:26 صباحًا

أسوان: 6:18 صباحًا

العريش: 6:14 صباحًا

ما هي سنن عيد الفطر؟

وكانت دار الإفتاء وضّحت السنن المستحبة في عيد الفطر، قائلة "التوسعة على الأهل بمعنى أن تُسَنُّ التَّوْسِعةُ في العيد على الأهل بأيِّ شيءٍ كانَ من المأكول؛ إذْ لم يَرِد الشرعُ فيه بشيءٍ معلوم، فمن وسَّع على أهله فيه فقد امتثل السُّنَّة، ويجوز أن يُتَّخَذَ فيه طعامٌ معلوم؛ إذ هو من المباح، لكن بشرط عدم التكلف فيه، وبشرط أن لا يُجعَل ذلك سُنَّةً يُستَنُّ بها فيُعَدُّ مَنْ خالف ذلك كأنه مُرتكبٌ لكبيرة.

وأضافت دار الإفتاء أن من سنن عيد الفطر أيضا إظهار السرور مندوب، فذلك من الشريعة التي شرعها الله لعباده؛ إذ في إبدال عيد الجاهليَّة بالعيدين المذكورين دلالةٌ على أنه يُفعَل في العيدين المشروعين ما تفعلُه الجاهليَّة في أعيادها مِمَّا ليس بمحظورٍ ولا شاغلٍ عن طاعة، وإنما خالفهم في تعيين الوقتين، وأما التوسعة على العيال في الأعياد بما حصل لهم من ترويح البدن وبسط النفس من كلف العبادة فهو مشروع.



وتابعت " الصلة والتزاور لَمَّا كان العيد محلا للسرور وإظهار الفرح فإن فضل الله تعالى ورحمته أولى ما يَفرَحُ به المؤمن، قال تعالى: {قُلۡ بِفَضۡلِ ٱللَّهِ وَبِرَحۡمَتِهِۦ فَبِذَٰلِكَ فَلۡيَفۡرَحُواْ هُوَ خَيۡرٞ مِّمَّا يَجۡمَعُونَ} [يونس: 58]، وإن من فضل الله تعالى أن سنَّ لنا أعمالا نجد سعادتنا في عملها وجعلها قُرْبَةً لنيل رضوانه في ذات الوقت، ومن هذه الأعمال زيارةُ الصالحين وصِلَةُ الأرحام، الأحياء منهم والأموات، التي تستحب في العيد؛ لكونه محلًّا للطاعات والقُرُبات.

