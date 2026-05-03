عمرو أديب: هاني شاكر قيمة فنية ووطنية وأغانيه خالدة في الوجدان العربي

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن الفنان هاني شاكر يمتلك رصيدًا فنيًا كبيرًا من الأعمال الغنائية التي ما زالت محفورة في وجدان الجمهور داخل مصر والعالم العربي، مشيرًا إلى أن أغانيه تتميز بالانتشار والاستمرارية وتُعد جزءًا من ذاكرة الموسيقى العربية.

وأضاف أديب أن هاني شاكر يُعد ابنًا مخلصًا لمصر، وقدّم عبر مسيرته العديد من الأغاني الوطنية التي عبّرت عن روح الانتماء، كما واصل الغناء في فترات صعبة مرت بها البلاد، ما يعكس إحساسًا وطنيًا صادقًا تجاه الدولة المصرية.

وأشار إلى أن الفنان لطالما عبّر عن حبه لمصر في مختلف مواقفه وتصريحاته، وكان دائم الارتباط بها فنيًا وإنسانيًا، ما جعله أحد أبرز الأصوات التي جمعت بين الطرب الكلاسيكي والهوية الوطنية.