محمد منير ينعى هاني شاكر: فقدنا فنانًا كبيرًا وصديقًا عزيزًا

نعى الكينج محمد منير الفنان الراحل هاني شاكر، الذي رحل اليوم بعد صراع مع المرض، معبرًا عن حزنه الشديد لفقدان صديق مقرب وأحد أبرز رموز الغناء العربي.

وكتب محمد منير عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. فقدنا اليوم أخًا عزيزًا على قلبي وصديقًا جميلًا، الفنان الكبير هاني شاكر صاحب القيمة الفنية الكبيرة والأخلاق الرفيعة».

وأضاف: «تغمده الله بواسع رحمته، وخالص العزاء لأسرته ولكل محبيه في مصر والوطن العربي».

ورحل هاني شاكر عن عمر ناهز 74 عامًا في العاصمة الفرنسية باريس، بعد تدهور حالته الصحية خلال الفترة الأخيرة أثناء تلقيه العلاج

وأعلنت الفنانة نادية مصطفى تفاصيل وصول جثمان الفنان الراحل هاني شاكر إلى مصر بعد غد الثلاثاء، وذلك بعد وفاته خلال الساعات الماضية.

وكتبت نادية مصطفى عبر حسابها الرسمي، أن جثمان هاني شاكر سيصل إلى القاهرة يوم الثلاثاء المقبل قادمًا من باريس، وذلك بالتنسيق بين وزارة الخارجية، وكذلك وزارة الصحة، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، إلى جانب السفارة المصرية في باريس.

وأضافت أن الجثمان سيتم نقله إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي فور وصوله.

موعد ومكان جنازة وعزاء هانى شاكر

وأوضحت أن صلاة الجنازة ستُقام يوم الأربعاء بعد صلاة الظهر بمسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد، على أن يُقام العزاء يوم الخميس في المسجد نفسه.

وفاة هاني شاكر

ورحل الفنان هاني شاكر داخل أحد أكبر المستشفيات في باريس، حيث كان يقيم داخل وحدة العناية المركزة، بعد أن تعرّض لانتكاسة أدّت إلى تدهور في وظائف التنفس، ما استدعى وضعه على أجهزة التنفس الصناعي.

ودخل الفنان، المستشفى، نتيجة نزيف حاد بسبب مشكلة قديمة في القولون، كان قد تعرّض لها من قبل، حيث يعاني من وجود «جيوب» (Diverticula) قد تؤدي إلى التهابات ونزيف.

وتعرّض هاني شاكر لنزيف شديد، وتم نقل كميات من الدم له، إلا أن النزيف لم يتوقف، فتم التدخل عن طريق «الأشعة التداخلية»، ونجح هذا الإجراء في إيقاف النزيف مؤقتًا طوال الليل.

وفي صباح اليوم التالي عاد النزيف مرة أخرى، وتوقّف القلب لمدة 6 دقائق، وتمت إعادة إنعاشه بسرعة خلال 3 دورات إنعاش في المرة نفسها.

وقرر الدكتور عبد الرحمن لطفي إجراء العملية الجراحية في ظروف شديدة الصعوبة والخطورة.

وأُجريت العملية الجراحية بنجاح، وتم نقله إلى العناية المركزة، حيث كان تحت تأثير المهدئات لتخفيف الألم.

وبعد الإفاقة، كان في وعيه الكامل، وتعرّف على زوجته السيدة نهلة وابنه شريف والفريق المعالج، وبدأ بالفعل مرحلة التعافي من حيث التغذية والحركة.

ونظرًا لطول فترة بقائه في العناية المركزة (حوالي 20 يومًا)، حدث ضعف عام في عضلات الجسم، ومن هنا جاء قرار السفر إلى الخارج إلى مستشفى متخصص في إعادة تأهيل المرضى ومساعدتهم على استعادة حياتهم الطبيعية.

ولم يكن سفر الفنان هاني شاكر لاستكمال العلاج فقط دقيقًا، بل كان الهدف الأساسي هو التأهيل الطبي المتكامل.

وبدأ المستشفى بالفعل في إجراء الفحوصات والتحاليل ودراسة الحالة لوضع خطة علاج وتأهيل مناسبة