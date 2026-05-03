مصادر باكستانية: المفاوضات بين أمريكا وإيران أحرزت تقدماً ملحوظاً

أفادت وسائل إعلام باكستانية نقلا عن مصادرها بأن المحادثات بين أمريكا وإيران أحرزت تقدماً ملحوظاً ، مشيرا إلى أن الأيام القليلة المقبلة ستكون حاسمة في المفاوضات.

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية في وقت لاحق أكدت أن خطتها ذات الـ14 بندا تركز على إنهاء الحرب ، مشيرة إلى أنها لاتجري مفاوضات نووية في المرحلة الحالية.

وذكرت الخارجية الإيرانية في بيان : الجانب الأمريكي سلم رده للجانب الباكستاني بشأن مقترحنا ونحن نراجعه.

وذكرت الخارجية الإيرانية: عرضنا يقترح التوصل لتفاهم بشأن إنهاء الحرب والاتفاق على كيفية تنفيذه خلال 30 يوما.

وبينت الخارجية الإيرانية أن الادعاءات المنشورة حول تعهد إيران بإزالة الألغام في مضيق هرمز هي من خيال وسائل الاعلام.

من جانبها ؛ نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن ترامب القول : اطلعت على المقترح الإيراني الجديد وهو مرفوض.