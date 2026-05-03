قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قصة احتيال الإسماعيلية.. دينا فؤاد تثير الجدل بعد ادعاء مرض السرطان لجمع التبرعات
ألمانيا تطالب إيران بفتح مضيق هرمز والتخلي عن برنامجها النووي
هشام عباس ينعى هاني شاكر: فقدنا فنانًا خلوقًا أحبّه الجميع |خاص
نبيلة عبيد تنعى هاني شاكر: مطرب عظيم وصوته لا يتكرر وكنت أتابع حالته حتى لحظاته الأخيرة |خاص
لتقليل استهلاك الوقود.. شركات الطيران البريطانية تحصل على إذن لدمج الرحلات الجوية
وزارة الأوقاف: موضوع خطبة الجمعة القادمة بعنوان دعوة الإسلام إلى التراحم
أقدار ربانية توازن الحزن بالفرح… فتوح أحمد يحتفل بحمل زوجته بعد 20 عامًا
هبوط اضطراري لطائرة رئيس الوزراء الإسباني في أنقرة بسبب عطل فني
محمد صلاح يكشف عن موقفه من الاحتراف في أستراليا
محافظ البحر الأحمر: ارتفاع ملحوظ في مؤشرات السياحة بنمو يتجاوز 9.7%.. ولدينا 165 ألف سرير فندقي
وفاة الصحفية ثريا أبو السعود شقيقة الفنانة صفاء أبو السعود
عمرو أديب يحذر من دعوات وقف العلاج: التوقف عن الإنسولين أو الكيماوي تحريض على القتل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ارتياح كبير في الأوساط الطبية بعد حظر محتوى ضياء العوضي

نقابة أطباء مصر ترحب بقرار حظر محتوى ضياء العوضي
نقابة أطباء مصر ترحب بقرار حظر محتوى ضياء العوضي
الديب أبوعلي

رحبت نقابة أطباء مصر بقرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بشأن إلزام جميع الوسائل الإعلامية بعدم نشر أو تداول أي محتوى منسوب إلى الطبيب الراحل ضياء العوضي، مؤكدة أن هذا القرار يأتي في توقيت بالغ الأهمية لحماية الصحة العامة وصون وعي المواطنين من أي معلومات أو ممارسات طبية غير منضبطة وضارة بالمرضى.

وثمنت النقابة استجابة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والتنسيق الفعّال مع النقابة، في التعامل مع ما تم تداوله من محتوى يضر بصحة المواطنين و يتعارض مع الأسس العلمية الراسخة للممارسة الطبية.

كما أكدت نقابة الأطباء دعمها الكامل لكافة الإجراءات الرامية إلى ضبط المشهد الإعلامي الطبي، وتشدد على أهمية التزام جميع الأطباء بالمعايير المهنية والأخلاقية في الظهور الإعلامي، وعدم تقديم أي معلومات أو نصائح طبية إلا وفق الأدلة العلمية المعتمدة.

وأعلنت النقابة ترحيبها بالتنسيق الجاري لإصدار لائحة منظمة للظهور الإعلامي للأطباء، معربة عن تطلعها إلى أن تسهم هذه اللائحة في ترسيخ ضوابط واضحة للظهور الإعلامي للأطباء، مشددة على ضرورة التزام الأطباء بالقواعد العلمية المتفق عليها عند مخاطبة الجمهور، واقتصار الحديث حول أي أمور محل بحث على الأوساط العملية فقط.

حظر محتوى ضياء العوضي 

يذكر أن النقابة العامة للأطباء، نظمت في 21 أبريل الماضي، ورشة عمل متخصصة لمناقشة التعديلات الجاري إعدادها على لائحة آداب المهنة فيما يتعلق بتنظيم الظهور الإعلامي للأطباء في مختلف الوسائل الإعلامية، بحضور ممثلين عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وقانونيين وأعضاء بمجلس النقابة العامة.

وشهدت ورشة العمل نقاشات موسّعة حول آليات التطبيق، وتعزيز التعاون مع الجهات المعنية لضبط المشهد الإعلامي الطبي.

الالتزام بأخلاقيات المهنة

وأكد نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، أن الهدف من هذه اللائحة ليس تقييد حرية الأطباء في الظهور الإعلامي، وإنما ضمان التزام هذا الظهور بأخلاقيات المهنة، وعلى رأسها تقديم المعلومات العلمية الموثوقة والمقطوع بصحتها، وأن يتحدث كل طبيب في تخصصه.

واستعرض د. أحمد مبروك الشيخ، عضو مجلس نقابة الأطباء ومقرر لجنة الإعلام بالنقابة، مسودة التعديلات المقترحة لتنظيم الظهور الإعلامي التي قام بإعدادها، مؤكدا أنها جاءت استجابة للتطورات المتسارعة في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، وما تفرضه من تحديات لم تكن موجودة في السابق، وتتطلب تحديثا مستمرا للضوابط المهنية، موضحا أن المسودة تضمنت آليات واضحة للمساءلة في حال المخالفة، إلى جانب وضع إطار منظم للتعامل مع المحتوى الطبي المتداول عبر مختلف وسائل الإعلام.

نقابة الأطباء الأعلى للإعلام الأطباء ضياء العوضي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام نقيب الأطباء الدكتور ضياء العوضي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة التموين

1600 جنيه على البطاقة.. خطوات الحصول على منحة التموين وآخر موعد للصرف

طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

4500 جنيه برقم البطاقة.. طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

صورة أرشيفية

حقيقة تعطيل الدراسة غدا في المدارس بعد تحذيرات الأرصاد الجوية.. التعليم تنفي

قرار تعيينه "مكملش شهر".. من هو وكيل مديرية تعليم بني سويف صاحب واقعة طالبة «رغيفين وكيس فول»

مكملش شهر.. من هو وكيل مديرية تعليم بني سويف صاحب واقعة طالبة رغيفين وكيس فول؟

سعر الذهب اليوم

700 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الذهب اليوم عيار 21 بعد التراجع الكبير

حسام حسن

منتخب مصر | حسام حسن يستبعد 10 لاعبين من قائمة كأس العالم.. من هم؟

وفاة هاني شاكر

وفاة هاني شاكر بعد صراع طويل مع المرض

هاني شاكر وابنه شريف وزوجته نهلة

فقدت روحي.. كلمات مؤثرة من شريف هاني شاكر بعد رحيل والده

ترشيحاتنا

الصلاة

ما حكم تأخير الصلاة بسبب الدراسة أو العمل؟.. أمين الفتوى يجيب

الخطوبة

هل تُفسخ الخطوبة بسبب الكذب؟.. أمين الإفتاء يجيب

وزير الأوقاف

وزير الأوقاف: بناء الوعي الوطني مسئولية مشتركة بين المؤسسات الدينية والتعليمية

بالصور

درة ضمن أجمل 100 وجه في العالم لعام 2026

درة
درة
درة

لمرضى السكرى .. طريقة بسبوسة التمر الصحية بدون سكر

لمرضى السكرى ..طريقة بسبوسة التمر الصحية بدون سكر
لمرضى السكرى ..طريقة بسبوسة التمر الصحية بدون سكر
لمرضى السكرى ..طريقة بسبوسة التمر الصحية بدون سكر

فيديو

نبيلة عبيد والراحل هانى شاكر

نبيلة عبيد تنعى هاني شاكر: مطرب عظيم وصوته لا يتكرر وكنت أتابع حالته حتى لحظاته الأخيرة |خاص

هانى شاكر

باسكال مشعلاني تنعى هاني شاكر: صوته لن يتكرر وسيظل حاضرًا بأعماله| خاص

هاني شاكر

جالسا على كرسي.. أخر ظهور لـ هاني شاكر قبل 3 أشهر من وفاته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: وداعًا أيها الوهم!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: جلالة الملك تشارلز الثالث

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

المزيد