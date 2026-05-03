رئيس بتروبل: بئر دنيس-1 يقع على عمق 4200 متر وظروف العمل قاسية

كشف المهندس ثروت الجندي، رئيس مجلس إدارة شركة "بتروبل"، عن التفاصيل الفنية لبئر "دنيس-1 غرب"، مؤكدًا أنه يمثل بداية مبشرة لقطاع الطاقة المصري، مع توقعات بوصول الاحتياطيات إلى 2 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.

وأوضح "الجندي" من على ظهر منصة قاهر-2 في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء الأحد، أن البئر يقع في منطقة "التمساح" بالبحر المتوسط، على بُعد 65 كيلومترًا من الشاطئ، مشيرًا إلى أن الحفر وصل إلى عمق 4 آلاف و200 متر من سطح الأرض في منطقة مياه ضحلة.



وعن طبيعة العمل، قال رئيس شركة بتروبل: "ظروف العمل في عرض البحر قاسية للغاية وتتطلب دقة متناهية، لكن كل هذه المشاق تهون من أجل مصلحة الوطن وتأمين احتياجات الشعب المصري من الطاقة."



وخلال جولة ميدانية على متن منصة "قاهر-2"، التي تتولى عمليات الحفر حاليًا للوصول إلى خطوط الإنتاج، أجرى الديهي مقابلات مع المهندسين والعاملين بالموقع، مشيدًا بالكفاءة الاستثنائية للكوادر الوطنية.

وأكد أحد المهندسين أن قطاع الغاز في مصر أصبح "بيئة جاذبة" ليس فقط للاستثمارات، بل للخبرات الأجنبية التي تسعى للعمل في المشروعات المصرية.

شباب مصري ينفذ مهامًا فنية معقدة



وتابع: "لدينا شباب مصري ينفذ مهامًا فنية معقدة بكفاءة تتفوق على نظيرتها الأجنبية، وهم الركيزة الأساسية في تحويل هذه الاكتشافات من مجرد خطط إلى واقع ملموس على خطوط الإنتاج."