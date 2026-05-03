الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

أمين سر تعليم الشيوخ: جامعة سنجور ثمرة توجيهات رئاسية لتعزيز الشراكة مع الدول الأفريقية

الدكتورة غادة البدوي، أمين سر لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ
الدكتورة غادة البدوي، أمين سر لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ
معتز الخصوصي

ثمنت الدكتورة غادة البدوي، أمين سر لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ، تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤكدة أنها تعكس رؤية شاملة ومتوازنة لإدارة الدولة المصرية في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

وأشارت “البدوي”، في بيان إلى أن تأكيد الرئيس على تعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية ورعاية الفئات الأكثر احتياجًا يعكس انحيازًا واضحًا للبعد الاجتماعي، وحرص الدولة على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.

وأكدت أمين سر لجنة التعليم بمجلس الشيوخ أن توجيهات الرئيس بشأن مواصلة جهود الحد من التضخم وضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية تمثل أولوية قصوى لضمان استقرار الأوضاع المعيشية، مشددة على أهمية التنسيق المستمر بين مختلف أجهزة الدولة لتحقيق هذه الأهداف.

وأوضحت “البدوي” أن اهتمام القيادة السياسية بملف تطوير التعليم وزيادة الإنفاق عليه يعكس إدراكًا عميقًا لدور التعليم في بناء الإنسان المصري، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

كما أشادت بالاستعدادات الجارية لافتتاح الحرم الجامعي الجديد لجامعة سنجور بمدينة برج العرب، معتبرة أن المشروع يمثل إضافة نوعية لمنظومة التعليم العالي، ويسهم في تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية ودعم جهود بناء القدرات في القارة.

واختتمت الدكتورة غادة البدوي بيانها بالتأكيد على أن هذه التوجيهات الرئاسية تمثل خارطة طريق واضحة للحكومة خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز من مسار التنمية الشاملة ويحقق تطلعات المواطنين نحو مستقبل أفضل.

رئيس جامعة المنصورة يتابع ميدانيا تنفيذ وجاهزية مشروعات التطوير بالقطاع الطبي

لمرضى السكرى .. طريقة بسبوسة التمر الصحية بدون سكر

