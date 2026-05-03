سعر العملات مقابل الليرة السورية اليوم

يستعرض موقع “صدى البلد”، متوسط أسعار العملات مقابل الليرة السورية اليوم 3 مايو 2026، وفقًا لآخر تحديثات موقع الليرة اليوم.

سعر صرف الدولار في سوريا اليوم

سجل سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية اليوم نحو:

سعر الشراء: 13340 ليرة.

سعر البيع: 13400 ليرة.

بلغ سعر العملة الأوروبية (اليورو) أمام الجنيه الليرة السورية نحو:

سعر الشراء: 15510ليرة

سعر البيع: 15700 ليرة.

وصل سعر الليرة التركية مقابل الليرة السورية نحو:

سعر الشراء: 293 ليرة .

سعر البيع: 297 ليرة .

سجل سعر الريال السعودي مقابل الليرة السوريةنحو:

سعر الشراء: 3521 ليرة .

سعر البيع: 3573 ليرة .

بلغ سعر الدرهم الإماراتي مقابل الليرة السورية نحو:

سعر الشراء: 3596 ليرة.

سعر البيع: 3648 ليرة.

سعر الجنيه المصري مقابل الليرة السورية

وصل سعر الجنيه المصري مقابل الليرة السورية نحو:

سعر الشراء: 246 ليرة.

سعر البيع: 250 ليرة.