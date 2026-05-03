تفاصيل أزمة رونالدو في السعودية .. ماذا حدث؟

يواجه كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي أزمة كبرى عقب تصريحات نارية بعد الفوز على الأهلي في الدوري السعودي

وأكد رونالدو أن ما يحدث في الدوري السعودي ليس جيدًا لمصلحة المسابقة

وأضاف: “هناك من يتحدث بشكل سيئ عن الحكام ويجب معاقبتهم لكي لا يسيؤوا للدوري السعودي، وسأتحدث عن كل شيء بعد التتويج”

وهاجم محمد الدعيع نجم نادي الهلال السعودي لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم بسبب البرتغالي رونالدو

وقال أسطورة الهلال، في تصريحات تليفزيونيه": "اللاعبون الأجانب عندنا يسيئون لسمعة الدوري السعودي، رغم ضمهم بملايين الدولارات واليوروهات".