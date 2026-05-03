بسبب سوء الأحوال الجوية.. إغلاق مؤقت لموانئ البحر الأحمر ماعدا سفاجا والغردقة

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر عن إغلاق جميع الموانئ والسقالات اعتبارًا من صباح يوم الاثنين الموافق 4 مايو، وذلك نتيجة لسوء الأحوال الجوية والبحرية التي تشهدها المنطقة.

وأوضحت الهيئة أن قرار الإغلاق يأتي في إطار الحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات، في ظل اضطراب حالة الطقس وارتفاع الأمواج وسرعة الرياح، مؤكدة أنه سيتم متابعة الموقف بشكل مستمر لحين تحسن الأحوال الجوية.

وفي تحديث لاحق، أشارت الهيئة إلى أن قرار الإغلاق لا يشمل الموانئ الدولية، حيث تستمر الحركة بشكل طبيعي في كل من مينائي الغردقة وسفاجا.

وأكدت الجهات المختصة أنه سيتم إخطار الجهات المعنية فور صدور أي قرارات جديدة بشأن إعادة فتح الموانئ، داعية جميع العاملين والمتعاملين مع الموانئ إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة حفاظًا على السلامة العامة.