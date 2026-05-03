الخارجية الإيرانية: لا مفاوضات نووية.. ولدينا خطة تركز على إنهاء الحرب

نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، المزاعم الإعلامية المتعلقة بخطة إيرانية لوقف برنامجها النووي، مؤكداً أن الخطة تركز حصراً على إنهاء الحرب.

وردَّ “بقائي”، في تصريح متلفز، على المزاعم بشأن الخطة الإيرانية، وادعائها أن تعليق تخصيب اليورانيوم لمدة 15 عاماً ورد في هذه الخطة، قائلاً: "ما يمكنني قوله، هو أن خطتنا تركز حصراً على إنهاء الحرب، ولا توجد أي تفاصيل نووية على الإطلاق في هذه الخطة".

وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية، قائلاً: “لا يوجد أي موضوع نووي في الخطة الإيرانية لإنهاء الحرب، ففي هذه المرحلة، لا توجد لدينا مفاوضات نووية”.