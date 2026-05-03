ثنائية لـ كيسيه| الأهلي يهزم الأخدود 4 - 0 في الدوري السعودي

حقق الأهلي السعودي فوزاً كبيراً على ضيفه الأخدود بنتيجة (4-0) في اللقاء الذي جمعهما اليوم ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من دوري روشن.

تقدم الفرنسي فالنتين أتانغانا لصالح الأهلي في الدقيقة 26 من عمر المباراة



وتألق الإيفواري فرانك كيسيه قائد الأهلي وسجل ثنائية في الدقيقتين 36، 43

وشارك محمد بكر وعيد المولد ومحمد عبد الرحمن وريكاردو ماثيوس الذي صنع الهدف الرابع في الدقيقة 72 لفراس البريكان.



وكتب الأخدود نهاية مشواره رسمياً في الدوري السعودي بعد أن تأكد هبوطه إلى دوري يلو بتجمد رصيده عند 16 نقطة فيالمركز السابع عشر وقبل الأخير.



ويبتعد الأخدود بفارق 10 نقاط عن ضمك صاحب المركز الخامس عشر قبل 3 جولات من نهاية دوري روشن.

ورفع الأهلي رصيده إلى 69 نقطة في المركز الثالث بجدول الترتيب بقيادة مدربه الألماني ماتياس يايسله.