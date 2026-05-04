الكويت.. إيقاف العمل من الساعة 11 صباحا حتى 5 مساء

وجهت الهيئة العامة للصناعة الكويتية نداءا هاما لأصحاب المنشآت الصناعية إلى الالتزام بإيقاف العمل خلال ساعات الذروة التي حددتها وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة (11 صباحا - 5 مساء كحد أقصى) اعتبارا من 15 مايو الجاري إلى 15 سبتمبر المقبل.

وذلك دعما لجهود الدولة في استقرار الشبكة الكهربائية وضمان استمرارية الخدمة.



وقالت هيئة الصناعة في بيان حصلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عليه أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية الدولة نحو تعزيز مفاهيم الاستهلاك الرشيد للكهرباء والماء تحقيقا للتنمية المستدامة.



وبيّنت أن ذلك يأتي أيضا في ضوء زيادة الأحمال الكهربائية نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وانطلاقا من المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتق الجميع.



كما سمحت بالعمل في الفترة المسائية بعد ساعات العمل المعتادة (للمنشآت التي تعمل بنظام الوردية الواحدة أو الورديتين) لافتة إلى التعاون مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.