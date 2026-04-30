الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

بالتزامن مع تراجعه عالميا.. هبوط أسعار الذهب في الكويت اليوم

أسعار الذهب في الكويت
أسعار الذهب في الكويت
علياء فوزى

واصلت أسعار الذهب انخفاضها في الكويت بالتزامن مع هبوط المعدن الأصفر عالميا.

يرصد موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في الكويت اليوم الخميس 30 أبريل 2026، وفقا لموقع gold price today، ضمن النشرة التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.

أسعار الذهب في الكويت اليوم الخميس دون مصنعية:

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في الكويت اليوم نحو 45.025 دينار كويتي.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 22 في الكويت اليوم لنحو 41.275 دينار كويتي.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في الكويت اليوم حوالي 39.400 دينار كويتي.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 في الكويت اليوم نحو 33.750 دينار كويتي.

مشغولات ذهبية

سعر الجنيه الذهب في الكويت 

أسعار الذهب في الكويت اليوم لـ الجنيه الذهب بلغت نحو 315.100 دينار كويتي.

أسعار أوقية الذهب في الكويت

أسعار الذهب في الكويت اليوم لـ الأوقية بلغت نحو 1400.125 دينار كويتي.

سعر الذهب عالميا

تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية حوالي 4549 دولارات أمريكية.

مؤثرات في سعر الذهب 

يعتبر الذهب من السلع المتداولة يوميًا، ولذلك فإن سعره عالميًا قابل للارتفاع والانخفاض بشكل مستمر، وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على سعر الذهب، منها:

معدل سعر الفائدة عالميًا:

يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزية في بلدان العالم، إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقًا للحالة الاقتصادية للبلد.

أسعار النفط عالميًا:

عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعًا وانخفاضًا في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا من الناحية الاقتصادية، مما يؤدي إلى ارتفاع سعره.

كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب:

تلعب كمية إنتاج الذهب ومعدلات العرض والطلب دورًا كبيرًا في تحديد سعره.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

قرار عاجل للمصريين| الحكومة تسمح لأول مرة بتنقيب أصحاب الأراضي عن الذهب.. ماذا قال المستفيدون من القرار؟

الدواجن

20 جنيهًا دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

صورة أرشيفية

الحكومة تزف بشرى للموظفين| العمل عن بعد يوم الأحد مستمر طوال مايو.. تفاصيل القرار

البحث عن الذهب

نقب بنفسك عن الذهب.. الحكومة تزف بشرى سارة لصالح أصحاب الأراضي

سعر الذهب في مصر

بعد قرار الفيدرالي بتثبيت الفائدة.. أسعار الذهب تواصل تراجعها في مصر

شقق اسكان اجتماعي

وحدات كاملة التشطيب وتسليم خلال 3 سنوات.. تفاصيل الطرح الجديد للإسكان الاجتماعي

كهربا

أزمة جديدة لكهربا في إنبي .. وإدارة النادي تتحرّك لاحتواء الموقف |تفاصيل

ماكينة

ماذا تفعل إذا تم خصم مبلغ من حسابك البنكي دون استلام النقد من ماكينة الصراف الآلي؟

ترشيحاتنا

الزمالك

فييرا: الزمالك أثبت أن لا شيء مستحيل وأتمنى حصوله على الدوري

أوسكار رويز

اتحاد الكرة يتجاهل استفسار أوسكار عن تجديد عقده لرئاسة لجنة الحكام

خالد الغندور

خالد الغندور: ملف فك القيد مؤجل.. واجتماع الزمالك كان من أجل الأهلي فقط

بالصور

وحش الـ SUV الصيني.. تفاصيل تانك 700 ‏V8‎‏ موديل 2026‏ قبل طرحها

Tank 700‎
Tank 700‎
Tank 700‎

لأصحاب الدايت..طريقة عمل مقرمشات الشوفان الصحية

طريقة عمل مقرمشات الشوفان الصحية.
طريقة عمل مقرمشات الشوفان الصحية.
طريقة عمل مقرمشات الشوفان الصحية.

ملك و ليلى أحمد زاهر يخطفان الأنظار فى أحدث ظهور

ملك و ليلى احمد زاهر
ملك و ليلى احمد زاهر
ملك و ليلى احمد زاهر

بملابس كاجوال.. هند صبري تخطف الأنظار بجمالها

بملابس كاجوال..هند صبرى تخطف الانظار بجمالها
بملابس كاجوال..هند صبرى تخطف الانظار بجمالها
بملابس كاجوال..هند صبرى تخطف الانظار بجمالها

فيديو

لحج أكثر راحه

الأشجار كلمة السر.. خطة سعودية تهدف لراحة الحجاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: ماذا فعلت أمريكا بالشرق الأوسط؟!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: سياسة أمريكا في حربها على إيران .. النفط مقابل التأمين

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: مستشفى دمنهور الجامعي.. حلم البحيرة الذي طال انتظاره

المزيد