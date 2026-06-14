الرغوة دليل على سلامة عصير القصب.. لجنة التصنيع الدوائي تعلن مفاجأة

أكد الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة، أن مادة ثاني أكسيد التيتانيوم تعتبر مكونًا رئيسيًا في بعض الأدوية والأقراص الدوائية، ولكن بنسب ضئيلة جدًا، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي حظر استخدامها في الأغذية بشكل نهائي، بينما لا تزال تُستخدم في بعض الأدوية الملونة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من أول وجديد» الذي تقدمه الإعلامية نيفين منصور، أن مادة ثاني أكسيد التيتانيوم تساعد في الحفاظ على شكل القرص الدوائي وحمايته، خاصة إذا كانت المادة الفعالة تتأثر بالضوء.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة تسمح باستخدامها بنسب محددة لا تتجاوز 1% في بعض التطبيقات، مؤكدًا أن استخدامها في عصير القصب قد يسبب مشكلات صحية، خاصة أن من يلجأون إلى إضافتها لا يلتزمون عادةً بنسب أو ضوابط محددة.



الرغوة الطبيعية لعصير القصب

وأشار إلى أن من العلامات التي قد تساعد المستهلك على اكتشاف غش عصير القصب؛ أن يكون العصير خاليًا من الرغوة الطبيعية، أو أن يحتفظ بلونه لفترة طويلة بصورة غير معتادة.

وتابع أن ابتلاع كميات من مادة ثاني أكسيد التيتانيوم قد يتسبب في بعض المشكلات بالمعدة والجهاز الهضمي، وقد يتسبب في سرطان، لأنه يدخل في الخلايا، مؤكدًا وجود مواد بديلة أكثر أمانًا يمكن استخدامها في الصناعات الغذائية، وأن هذه المادة متوافرة لدى بعض محال بيع المواد الخام.