ضبط كميات كبيرة من ثاني أكسيد التيتانيوم داخل محلات عصير القصب بأسيوط

تمكنت مديرية التموين بأسيوط من ضبط كميات كبيرة من مادة ثاني أكسيد التيتانيوم داخل عدد من محلات بيع عصير القصب بمراكز ديروط وأبنوب والغنايم، خلال حملات رقابية مكثفة شنتها إدارات التموين بالمراكز المختلفة، وتم تحرير 10 محاضر للمحال المخالفة والتحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



حملات مكثفة بتوجيهات المحافظ



جاءت الحملات بناءً على توجيهات القيادة السياسية وتعليمات اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، بتكثيف الحملات التموينية وتشديد الرقابة على المنشآت الغذائية المخالفة للاشتراطات الصحية، وبمتابعة من المهندس خالد محمد أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بأسيوط.



3 محاضر لمحلات عصير القصب بديروط



وأسفرت حملات إدارة تموين ديروط عن تحرير 3 محاضر لمحلات بيع عصير القصب، بعد ضبط مادة ثاني أكسيد التيتانيوم داخل المحلات واستخدامها في إضافة العصير، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.



تحرير 4 محاضر بأبنوب



كما تمكنت إدارة تموين أبنوب من تحرير 4 محاضر لمحلات عصير قصب، لوجود مادة ثاني أكسيد التيتانيوم داخل المحلات وإضافتها للعصير، وتم ضبط الكميات الموجودة بالمحال المخالفة.



ضبط مكسبات طعم وألوان بالغنايم



وفي مركز الغنايم، حررت إدارة التموين 3 محاضر لمحلات بيع عصير القصب، بعد ضبط كميات من مادة ثاني أكسيد التيتانيوم داخل المحلات واستخدامها في العصائر.



كما تم ضبط 15 عبوة مكسبات طعم ورائحة وألوان خاصة بالتمر هندي، بالإضافة إلى عبوات “كمينا” برتقالية اللون داخل بعض المحلات.





وأكدت مديرية التموين بأسيوط استمرار الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية بمختلف مراكز المحافظة، لضبط المخالفات والتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المتداولة حفاظًا على صحة المواطنين.