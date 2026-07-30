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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

النيابة العامة تُطلق خدماتها الإلكترونية عبر تطبيق على الهاتف.. فيديو

النيابة العامة
النيابة العامة
كتب محمد عبدالله :
نتيجة الثانوية العامة 2026

نشر الموقع الرسمي للنيابة العامة فيديو لإطلاق خدماتها الإلكترونية عبر تطبيق فودافون كاش.

وقالت في بيان إنه في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بتعزيز التحول الرقمي، وتيسير حصول المواطنين على خدمات النيابة العامة إلكترونيًا، أطلقت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء الموافق الثامن والعشرين من شهر يوليو الجاري، خدماتها الرقمية للمواطنين عبر تطبيق “أنا فودافون” على الهواتف المحمولة، وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشركة فودافون مصر، وشركة إيفينانس للخدمات المالية الرقمية، خلال احتفال رسمي أُقيم بمقر مكتب النائب العام، بحضور قيادات النيابة العامة، ومسؤولي الوزارة، والشركتين.

يأتي ذلك استمرارًا لنهج النيابة العامة في تنفيذ رؤيتها الإستراتيجية الرامية إلى تحقيق عدالة رقمية متكاملة، وتقديم خدمات أكثر قربًا من المواطنين، من خلال توسيع قنوات الوصول إلى خدماتها عبر المنصات الحكومية والخاصة، بما يضمن سرعة إنجازها وسهولة الحصول عليها.

ويمكن للمواطنين، من خلال تطبيق “أنا فودافون”، الاستفادة من مجموعة من الخدمات الرقمية التي تقدمها النيابة العامة، من بينها:

• الاستعلام عن الأحكام.

• الاستعلام عن حالة القضايا (الجنائية – الأسرة).

• الحصول على صور رسمية من القضايا والأحكام الجنائية وقضايا الأسرة.

• الحصول على صور رسمية من محاضر الجلسات في القضايا الجنائية وقضايا الأسرة.

• استخراج الشهادات الرسمية الخاصة بالقضايا الجنائية وقضايا الأسرة.

• استخراج صور رسمية من إعلامات الوراثة.

• الاستعلام عن المخالفات المرورية، وسدادها إلكترونيًا، والتظلم منها، واستلام شهادات براءة الذمة.

• متابعة الطلبات المقدمة إلى النيابة العامة.

وسوف تُطلق هذه الخدمات تباعًا عبر تطبيق “أنا فودافون”.

وتؤكد النيابة العامة أن إطلاق هذه الخدمات يُعد خطوة جديدة ضمن منظومة التحول الرقمي التي تنتهجها، ويأتي في إطار تعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة ومقدمي الخدمات الإلكترونية، وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية مصر ٢٠٣٠.

https://www.facebook.com/share/v/1PRV1YQ5P6/

النيابة النائب العام فودافون كاش

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