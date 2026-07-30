الاحتلال يواصل عرقلة دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

قال عبدالمنعم إبراهيم، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من معبر رفح، إن حركة الشاحنات التي تحمل المساعدات الإنسانية والإغاثية من مصر إلى قطاع غزة لا تزال مستمرة، لكن وبالاستناد إلى ما كان يرصده الزميل يوسف أبو كويك، مراسل القناة في غزة بشأن الخروقات الإسرائيلية داخل القطاع، فإنه يرصد أيضًا خروقات من جانب سلطات الاحتلال الإسرائيلي فيما يتعلق بإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية من مصر إلى قطاع غزة.

أضاف خلال مداخلة مع منى عوكل، على قناة القاهرة الإخبارية، أن إسرائيل لا تسمح بدخول الحجم الكافي من المساعدات الإنسانية، رغم الجهود المصرية المتواصلة لإعداد قوافل يومية محملة بالمساعدات الإغاثية والإنسانية، والتي لا يزال جزء كبير منها متكدسًا في الجانب المصري، بسبب العراقيل التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بشكل مستمر على آلية تدفق المساعدات إلى القطاع.

وأوضح أنه في الساعات الأولى من صباح اليوم، دفع الهلال الأحمر المصري بقافلة المساعدات الإنسانية رقم 600 ضمن سلسلة "زاد العزة"، وتضم القافلة مساعدات متنوعة، تشمل سلالًا غذائية، وأدوية، ومستلزمات طبية، بالإضافة إلى الوقود والمشتقات البترولية اللازمة لتشغيل المرافق الحيوية داخل قطاع غزة.

أما فيما يتعلق بخروج الجرحى والمرضى الفلسطينيين من القطاع، أكد أن الأطقم الطبية المصرية استقبلت، في هذه اللحظات، داخل معبر رفح، دفعة جديدة من الجرحى والمرضى الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية، بعد تدمير القطاع الصحي داخل غزة جراء العمليات العسكرية.