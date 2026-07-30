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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فى ذكرى وفاة عاطف سالم .. تعرّف على أبرز 10 أفلام سينمائية فى مشواره الفني

عاطف سالم
عاطف سالم
أحمد البهى
نتيجة الثانوية العامة 2026

تحل اليوم ذكرى وفاة المخرج الكبير عاطف سالم، الذى رحل فى يوم 30 يوليو 2002، ويعد من أهم المخرجين فى تاريخ السينما ، حيث قدم عدد من الأعمال التي تعد من كلاسيكيات السينما المصرية.

بداية عاطف سالم 

ولد المخرج الراحل عاطف سالم لأب وأم مصريين، بدأ عاطف سالم، حياته الفنية ممثلا في فيلم "ماجدة" لـ ماري كويني، كما لُقب عاطف سالم، بـ مخرج الواقعية المصرية، كما اعتبره البعض أحد رواد مدرسة الواقعية فى السينما.

أخرج عاطف سالم عدة أفلام التى تعد من اهم أفلام السينمات المصرية نستعرض ابرزها فى السطور التالية :

جعلوني مجرمًا:

من بطولة فريد شوقي، الاحداث تبدأ حين يظن الطفل سلطان عقب وفاة والده أن عمه سيرعاه، ولكنه استولي على ميراثه فأصبح الفتى ضائعًا في الطريق فالتقطته عصابة للنشل، ليقوم عمه بطرده ويودعه إصلاحية الأحداث يحاول أن يجد عملا شريفًا بعد خروجه من الإصلاحية ولكنه يفشل، فيقرر اﻹنتقام من كل من ظلمه.

خان الخليلي:

من بطولة سميرة أحمد وعماد حمدي، وتبدأ الأحداث حين يضطر (أحمد) لقطع دراسته حتى يعول أسرته وليستكمل شقيقه الأصغر (رشدي) دراسته. ينتقل بأسرته إلى حي (خان الخليلي) ويلتقي بسكان الخان ويتعرف أكثر بالمعلم (نونو) الذي يعيش حياته طولًا وعرضًا. يستكمل (رشدي) دراسته برغم حياة اللهو العابثة التي يعيشها، ويصبح (رشدي) هو الشيء الوحيد الذي حققه (أحمد) في حياته.

النمر الأسود:

من بطولة أحمد زكي، تبدأ الأحداث حين يسافر محمد حسن إلى ألمانيا ليعمل خراطًا بأحد المصانع، يعاني منذ يومه الأول من متاعب كثيرة كاختلاف اللغة والثقافة والعنصرية، يتعرف على فتاة ألمانية تعرف بعض العربية وتساعده على تعلم الألمانية، بينما يتعرف على مدرب الملاكمة اليوناني الذي يجيد العربية؛ فيساعده ويدعمه حتى يصبح بطلًا.

السبع بنات:

من بطولة سعاد حسني، تدور القصة حول رجل مكافح في عمله لديه سبع بنات، وهو مسؤول عنهم بعد وفاة والدتهم، وتدور الأحداث لتحكي ظروف ثلاث من بناته الكبار، (أحلام، وداد، وسلوى)، واللاتي يقعن في الحب، لتواجه كل واحدة منهن العديد من المشكلات، وتتوالى الأحداث.

صراع فى النيل:

من بطولة عمر الشريف وهند رستم، الاحداث تدور حين  يقرر أهالي الأقصر شراء صندل بحري جديد بدلًا من الصندل القديم من أجل أعمال النقل النهري، ويكلف العمدة مجاهد أن يذهب للشراء، ومعه محسب ابن الريس جاد، يعرف اللصوص والمنافسون بأمر الشراء، ويقرر زعيمهم أبو سفيان الحصول على المبلغ، فيرسل رجاله لسرقة النقود.

اين عقلي:

من بطولة سعاد حسني، الفيلم تدور أحداثه حين تعاني عايدة من زوجها توفيق الذي يحاول إيهامها بأنها مجنونة. تتردد على الدكتور النفساني زهدي. تبوح له أنه قبل زواجها تورطت في علاقتها بحبيبها شريف الذي يموت في حادث. تعترف له أن توفيق تنتابه حالات شلل مؤقت عقب رحلات يقوم بها إلى الإسكندرية بصحبة سائقه.

أم العروسة:

الفيلم من بطولة تحية كاريوكا،تدور احداث الفيلم حول حسين رب أسرة مصرية كبيرة ، يعاني من مشاكل تدبير تكاليف زيجة ابنته الكبرى ، فيقرر اختلاس مبلغ من عهدته المالية في الشركة التي يعمل بها بنية رده فيما بعد . 
 

الحفيد:

من بطولة عبد المنعم مدبولي وكريمة مختار ومحمود عبد العزيز ونور الشريف ميرفت امين، تدور أحداث الفيلم حول أسرة تتكون من سبعة أبناء، ويناقش العمل مشاكل كل ابن منهم، مثل نبيلة والتي يرفض زوجها اﻹنجاب ويهددها بالإنفصال عندما يعلم بحملها، وكذلك مشاكل طلاب الجامعة ما بين الطموح والحب، ويستعرض الفيلم الصعوبات التي يلاقيها الأهل في تحمل أعباء أولادهم.

يوم من عمري:

من بطولة عبد الحليم حافظ، تبدأ الأحداث حين يكلف رئيس التحرير الصحافي صلاح شوقي وزميله يونس المصور بتغطية وصول نادية ابنة المليونير أبو عجيلة من سويسرا بعد غياب طويل، تعرف نادية في المطار أن زوجة أبيها تود تزويجها من شقيقها، فتقرر الهرب، وتركب أوتوبيسًا مع الصحافيان، دون أن يعرف أى منهما حقيقة الآخر، يقضى صلاح ونادية مع يونس وخطيبته ليلة رائعة لا تُنسى

الضائعة:

من بطولة نادية الجندي، تبدأ احداث الفيلم حين تذهب زينب للعمل بدولة عربية، وترسل مدخراتها إلى زوجها، ثم تعود لتكتشف أنه طلقها وتزوج عليها في شقتها، فتنهار وتقرر الانتقام.


جعلوني مجرمًا خان الخليلي النمر الأسود السبع بنات صراع فى النيل اين عقلي أم العروسة الحفيد عاطف سالم

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